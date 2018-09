Potsdam, 6. November 2009: Der rot-rote Koalitionsvertrag steht, Matthias Platzeck wird gerade als Ministerpräsident neu vereidigt, als der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Dieter Dombrowski den Plenarsaal stürmt und in Häftlingskleidung gegen die Linke in Regierungsverantwortung protestiert. Von einem Tag, an dem die Täter rehabilitiert und die Opfer diskreditiert werden, spricht er damals: "Für die Menschen, die am meisten leiden mussten unter SED und Stasi, für die ist das heute ein Schlag ins Gesicht."

Doch inzwischen tritt Dombrowski als Befürworter einer Koalition aus Linken und CDU in Brandenburg auf und sagt, die CDU müsse gesprächs- und zusammenarbeitsfähig sein.

20 Monate saß Dombrowski in der DDR in Haft, er ist Bundesvorsitzender der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft. Doch fast 30 Jahre nach dem Fall der Mauer und neun Jahre nach seinem drastischen Protest hat sich für Dombrowski auch die politische Welt weiter entwickelt, wie er dem ARD-Politmagazin Kontraste sagt: "Das ist eine lange Zeit und eine ganze Generation von Ganoven aus der SED, die gibt es nicht mehr. Und natürlich hat sich auch die jetzige Linkspartei hineingefunden in unsere Demokratie."