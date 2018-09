Die Brandenburger Landesregierung will angesichts der sinkenden Mitgliederzahlen bei den Freiwilligen Feuerwehren ein Maßnahmenbündel für den Brand- und Katastrophenschutz ergreifen.



Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) stellte am Freitag im Landtag ein Maßnahmenpaket zum Brand- und Katastrophenschutz vor. Das Hauptproblem sei, dass sich immer weniger Freiwillige bei den Feuerwehren oder in Organisationen engagierten, die beim Katastrophenschutz mitwirken, heißt es darin.



Geplant ist deshalb, den Freiwilligen Prämien zu zahlen, die sich entsprechend der Zahl der Dienstjahre erhöhen. Außerdem sollen mehr hauptamtliche Kräfte die Freiwilligen Feuerwehren verstärken. Möglich sei auch, neben Eisenhüttenstadt eine zweite Feuerwehrschule zu schaffen.

Das am Freitag in den Landtag eingebrachte Papier soll jetzt nach einem einstimmigen Beschluss des Plenums in den Ausschüssen diskutiert werden.