AfD zieht in Umfrage erstmals mit SPD gleich

Brandenburg gilt als SPD-Land. Doch wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, würden sich genauso so viele Wähler für die AfD entscheiden wie für die Sozialdemokraten. Das geht aus dem aktuellen BrandenburgTrend hervor. Erstmals zieht die AfD auch an der CDU vorbei.