Bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Schwielowsee (Potsdam-Mittelmark) hat sich die bisherige Amtsinhaberin Kerstin Hoppe (CDU) mit großem Abstand gegen ihren Herausforderer Michael Holstein von der SPD durchgesetzt.

Nach dem vorläufigen Endergebnis erhielt Kerstin Hoppe mit 64,50 Prozent der Stimmen(3.241) die absolute Mehrheit. Sie ist seit 16 Jahren Bürgermeisterin von Schwielowsee und wird nach diesem Sieg ihre dritte Amtszeit antreten. In ihrem Wahlkampf hat sich Hoppe (Jahrgang 1965) besonders für die Themen Schulausbau, moderne Kindertageseinrichtungen und Investitionen in die Feuerwehr eingesetzt. Außerdem will sie "den finanziellen Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Gemeinde" erhalten und stärken.