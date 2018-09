In Wusterhausen/Dosse gehen Schulz und Blank in Stichwahl

Die Wahl für das Amt des Bürgermeister von Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) geht in eine zweite Runde.



Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt der Verwaltungsfachwirt Philipp Schulz (parteilos) auf 48.7 Prozent der abgegebenen Stimmen (1.268), gefolgt von dem bisherigen Amtsinhaber Roman Blank (SPD) mit 23,4 Prozent (610). Damit liegt Schulz (Jahrgang 1986), der von CDU, der Linken und der Wählervereinigung Ländlicher Raum unterstützt wird, zwar weit vorne, für die absolute Mehrheit hat es allerdings nicht gereicht.

In seinem Wahlprogramm setzt er auf mehr Bürgernähe und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gemeindevertretung. Weitere Schwerpunkte sieht er unter anderem im Straßenbau und in der Umsetzung einer für alle zumutbaren Friedhofssatzung.

"Ich will die Wähler davon überzeugen, dass der in den vergangenen Jahren eingeschlagene Weg der richtige ist. Ihn werde ich fortgehen. Wichtig ist wie bisher die Verbesserung der Lebensbedingungen für Familien, Jugend und Senioren. Auch die Vereine verdienten weiterhin große Unterstützung", so der Jurist Roman Blank (Jahrgang 1972) in seinem Wahlprogramm.