Hunderte Menschen sind am Sonntag in Berlin-Mitte für die Seenotrettungen von Flüchtlingen im Mittelmeer auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "Berlin zum sicheren Hafen für Flüchtlinge" zogen sie vom Molkenmarkt am Roten Rathaus zum Brandenburger Tor.

Viele Teilnehmer hielten orangefarbene Rettungswesen an Stangen in die Luft. Die Organisation Seebrücke forderte vom Berliner Senat, aus Seenot gerettete Menschen freiwillig aufzunehmen und dies "offensiv anzubieten".

Nach Angaben der Veranstalter nahmen rund 2.500 Menschen an der Demonstration teil. Die Polizei äußerte sich nicht zu der Teilnehmerzahl. Die Demonstration war Teil der europaweiten Protestwoche "European protests - build bridges not walls" ("Europäische Proteste: baut Brücken, keine Mauern"). Auch in anderen deutschen Städten gab es Kundgebungen für die Seenotrettung von Flüchtlingen. In Hamburg nahmen mehrere tausend Menschen teil. Seebrücke hatte bereits im Juli ebenfalls in Berlin-Mitte für die Seenotrettung von Flüchtlingen demonstriert.