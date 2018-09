Der Deutsche Nachbarschaftspreis ist am Mittwochabend in Berlin an drei Initiativen aus Duisburg, Anklam und Saarbrücken verliehen worden. Der erste Platz mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro ging an das Duisburger Projekt "Tausche Bildung für Wohnen", bei dem sogenannte Bildungspaten für kostenfreies Wohnen im Viertel benachteiligten Kindern neue Chancen eröffneten, wie die "nebenan.de"-Stiftung mitteilte, die den Preis vergibt.