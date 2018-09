Bild: dpa

Etatdebatte im Brandenburger Landtag - SPD nennt mögliche Haushaltsklage "Unfug"

19.09.18 | 17:32 Uhr

Die Opposition im Brandenburger Landtag erwägt eine Klage gegen den Doppelhaushalt der Regierung, weil er über die Wahlen 2019 hinaus gehe. Bei der Debatte am Mittwoch verteidigte die SPD den Etat - und verwies auf die CDU in anderen Bundesländern.





Im Landtag in Potsdam ist am Mittwoch heftig über den geplanten Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 gestritten worden. CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben warf der Regierung vor, dem am 1. September 2019 zu wählenden neuen Landtag ihren eigenen Haushalt aufzwängen zu wollen. Dies sei verfassungswidrig. "Das ist Regieren nach Gutsherrenart", so Senftleben.



Am Vortag hatte die Unionsfraktion bereits ein Gutachten vorgelegt, wonach der Doppelhaushalt unzulässig sei, weil er weit in die neue Wahlperiode hineinreiche. Der Haushaltsplan für 2020 werde spätestens vor dem Verfassungsgericht scheitern, sagte Senftleben nun. Auch AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz warf der Regierung vor, massiv in das Budgetrecht des neuen Landtags einzugreifen. Die AfD hat ebenfalls ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben und erwägt eine Klage.



Mehr zum Thema ZB Brandenburger Landtag - CDU und AfD erwägen Klagen gegen nächsten Doppelhaushalt

SPD verweist auf Union in anderen Ländern

SPD-Fraktionschef Mike Bischoff wies die Kritik der CDU scharf zurück. "Was ist das für ein Unfug, Herr Senftleben", rief Bischoff in die Debatte. In vielen Bundesländern habe es bereits Doppelhaushalte unter Beteiligung der CDU gegeben, die in eine neue Wahlperiode hereinreichten. In Sachsen, wo auch am 1. September gewählt wird, plane eine CDU-geführte Landesregierung derzeit ebenfalls einen Doppelhaushalt.



Ohne diesen Schritt wäre nicht sichergestellt, dass Anfang 2020 zum Beispiel Fördermittel weiter gezahlt werden könnten, sagte Bischoff. Deshalb sei der Doppelhaushalt notwendig. Eine neue Regierung könne außerdem in der neuen Wahlperiode über einen Nachtragshaushalt eigene Schwerpunkte schaffen. Linken- Fraktionschef Ralf Christoffers äußerte die Befürchtung, dass jetzt mehr über Verfahrensfragen als über Inhalte diskutiert werde. Eine Landesregierung treffe aber immer auch Entscheidungen mit Folgen in der Zukunft, etwa für den Nahverkehrsplan, der bis 2030 reiche.

Grüne kritisieren Fehlen von Rücklagen für den BER

Grünen-Fraktionschef Axel Vogel dagegen nahm in seiner Kritik inhaltliche Belange des Etats ins Visier. So kritisierte er, dass die rot-rote Regierung in die Rücklagen des Landes greife, um den Haushalt zu finanzieren. Risiken wie der Flughafen BER oder Folgekosten für den Braunkohleabbau seien mit diesem Etat nicht abgesichert. Zum Auftakt hatte Finanzminister Christian Görke (Linke) die Eckpunkte des Doppelhaushalts vorgestellt und verteidigt. Der Haushalt habe mit rund 25 Milliarden Euro für beide Jahre zusammen ein Rekordvolumen, trotzdem würden keine neuen Schulden aufgenommen. "Wir bleiben auf dem Kurs unserer soliden Finanzpolitik mit Schwerpunktsetzungen und sozialem Augenmaß", sagte Görke. "Wir investieren in zukunftsweisende Bereiche. Dazu gehören Investitionen in Straßen, Schienen und Breitband genauso wie Investitionen in Köpfe." Vom Bund forderte er zudem einen Solidarpakt III, um die Einkommensunterschiede zwischen Ost und West zu bekämpfen. Die Debatte wurde auch für eine allgemeine Abrechnung mit der Regierung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) genutzt. "Das ist die schlechteste Regierung, die Brandenburg seit 1990 erlebt hat", sagte Senftleben. Er verwies auf die gescheiterte Kreisreform, die andauernde Debatte um das Polizeigesetz oder auch den Skandal um den Handel mit gestohlenen Arzneimitteln. "Überall herrscht Chaos", meinte auch AfD-Chef Kalbitz. "Hier wurde jahrelang kaputtgespart."



Sendung: Inforadio, 19.09.2018, 15 Uhr