Festgelände auf der Straße des 17. Juni - Berlin erwartet mehr als eine Million Besucher zur Einheitsfeier

20.09.18 | 14:45 Uhr

Berlin richtet in dem Jahr die Einheitsfeier aus, in dem die Mauer länger weg ist, als sie stand. Entsprechend erinnert das Motto "Nur mit euch" an den Herbst von 1989. Wer mitfeiert, soll deshalb auch mitgestalten können. Die Musik kommt von Altbekannten.



Mit den offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober will das Land Berlin ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen. Berlins Regierender Bürgermeister und amtierender Bundesratspräsident Michael Müller (SPD) stellte am Donnerstag vor dem Brandenburger Tor das Programm des Bürgerfests unter dem Motto "Nur mit euch" vor. Die Veranstalter erwarten vom 1. bis zum 3. Oktober mehr als eine Million Besucher.



"Es soll alle Menschen einladen, mit uns zu feiern", sagte Müller über das Motto. Zugleich handle es sich um eine Aufforderung an alle Bürger, sich für ein gutes und freies Leben in Deutschland einzubringen. "Wenn man sieht, was da gelungen ist am 9. November 1989, dann muss uns das auch eigentlich Mut geben für die Situation, in der wir uns jetzt befinden", sagte Müller mit Blick auf Rechtspopulismus und -extremismus in Deutschland und seinen Nachbarländern.

Maxim-Gorki-Theater spielt "Grundgesetz" am Bundestag

Im Zentrum der Feierlichkeiten entlang der Straße des 17. Juni sowie vor dem Reichstagsgebäude steht eine 25 Meter hohe Installation des französischen Streetartkünstlers JR. JR ist bekannt dafür großflächige fotorealistische Graffiti durch ausgeklügelte Blickpunkte mit ihrer Umgebung in Verbindung zu setzen. Auf der Hauptbühne, die in der unmittelbaren Nähe aufgebaut wird, treten beim Abschlussfest am 3. Oktober unter anderem die Musiker Nena, Samy Deluxe, Patrice und Philipp Poisel auf. Schon am Tag zuvor präsentieren die rbb-Wellen Antenne Brandenburg und radioBerlin 88,8 ein Konzert mit der Country-Rockband The BossHoss, Singer-Songwriter George Ezra, Shootingstar Lea sowie Philipp Volksmund auf dem Festgelände auftreten.

Entlang Geländes errichten die Veranstalter zudem ein so genanntes Band der Einheit - eine zweieinhalb Kilometer lange Installation aus 11.040 Ortsschildern aller deutschen Städte und Gemeinden. Ebenfalls vor dem Brandenburger Tor führt das wegen seines politischen Engagements oftmals polarisierende Maxim-Gorki-Theater am 3. Oktober die Weltpremiere des Stücks "Grundgesetz" auf. Das Grundgesetz befinde sich in der derzeitigen politischen Debatte im "Kreuzfeuer", sagte Gorki-Intendantin Shermin Langhoff am Donnerstag. In dem Stück solle das Grundgesetz deshalb einer Belastungsprobe ausgesetzt werden.

Bürger sollen das Feuerwerk gestalten dürfen

Am Platz der Republik vor dem Reichstagstagsgebäude präsentieren sich die 16 Bundesländer, der Bundestag, der Bundesrat und das Berliner Abgeordnetenhaus. Besucher sollen so Deutschland im Kleinen bereisen und mit Politikern ins Gespräch kommen können. Zu den Feierlichkeiten werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie die Ministerpräsidenten der Länder und mehrere Bundesminister erwartet. Das Programm zum Bürgerfest findet auch an zahlreichen anderen Orten Berlins statt. Die Veranstalter setzen dabei auf die Teilnahme der Bürger - von Kinderaktionen über Sport bis hin zur Mitgestaltung des Abschlussfeuerwerks durch die Besucher. Das Land Berlin stellt für die Feierlichkeiten viereinhalb Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kommen Geld- und Sachleistungen zahlreicher Partner und Sponsoren. Das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit wird traditionell von dem Bundesland ausgerichtet, das den Bundesratsvorsitz inne hat. Berlin richtet das Fest aus, nachdem Deutschland am diesjährigen 3. Oktober erstmals länger wiedervereint ist, als die Mauer stand.



