Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat den Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Berlin verteidigt. "Es gibt sehr viel, was wir miteinander zu besprechen haben", schrieb Maas am Sonntag über den Kurzbotschaftendienst Twitter. Dass der Besuch auch zu Protesten führe, "ist Teil der demokratischen Realitäten in unserem Land". Die Folge könne aber nicht sein, "dass er nicht mehr nach Deutschland kommen kann".