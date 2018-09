Der offizielle Teil ist weitgehend fix: Am Donnerstag (27. September) wird Erdogan abends am Flughafen Tegel landen. Bundespräsident Walter Steinmeier empfängt ihn im Schloss Bellevue mit militärischen Ehren. Wie es für Staatsgäste üblich ist, wird auch Erdogan einen Kranz an der Neuen Wache niederlegen, und voraussichtlich Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller treffen. Diese Programmpunkte sind weitestgehend geplant, einiges ist noch offen. Diskutiert wird noch ein Frühstück mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt am Samstag.

Zahlreiche Demonstrationen wurden angemeldet. Zu der größten mit 10.000 Teilnehmern hat das Bündnis "Erdogan not welcome" aufgerufen. Am 29. September (Samstag) soll der Demonstrationszug mittags vom Neptunbrunnen zum Brandenburger Tor ziehen. Für den Fall, dass Erdogan zu dem Zeitpunkt bereits abgereist ist, hat das Bündnis zusätzlich am Vortag (Freitag, 28. September) die gleiche Demonstration noch einmal angemeldet. "Wir bleiben mit diesen beiden Anmeldungen flexibel", erklärte Felix Rhein vom Bündnis rbb|24. Falls Erdogan am Samstag nicht mehr in Berlin sein werde, gelte für das Bündnis der Freitag. Dann allerdings soll die Demo vom Potsdamer Platz zum Schloss Bellevue führen.



Bereits am Tag der Anreise Erdogans am Donnerstag (27. September) hat die Menschenrechtsorganisation Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) zu einer Kundgebung Unter den Linden aufgerufen, am Freitag will die GfbV entlang der Stationen Erdogans präsent sein. Für den Tag hat Reporter ohne Grenzen ebenfalls Kundgebungen angekündigt, unter anderem am Abend am Schloss Bellevue. Die Kurdische Gemeinde Deutschland e.V. hat vor dem Brandenburger Tor für Samstag eine Großdemonstration mit 5.000 Teilnehmern angemeldet.