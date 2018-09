Gegen den Ende der Woche geplanten Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sind in Berlin am Samstagabend rund 250 Menschen auf die Straße gegangen. Zu dem Aufzug unter dem Motto "Erdogan not welcome" hatten die Veranstalter nach Polizeiangaben rund 1.500 Teilnehmer angekündigt. Aufgerufen hatte ein kurdischer Verein.

Bundesweit war für Samstag in neun Städten zu Protesten gegen den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten aufgerufen worden. Kundgebungen gab es unter anderem in Düsseldorf, Bielefeld, Frankfurt am Main und Hamburg. Vielerorts kamen aber weniger Demonstranten als von den Veranstaltern erwartet.



Erdogan wird am Donnerstagabend in Berlin erwartet und soll am Freitag und Samstag zu verschiedenen Gesprächen unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammenkommen. Dagegen sind am kommenden Freitag und Samstag Großdemonstrationen in Berlin und Köln geplant.