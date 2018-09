Bild: dpa/Emmanuele Contini

Kritik zu Staatsbesuch des türkischen Präsidenten - Protest gegen Erdogan formiert sich in Berlin

28.09.18 | 09:32 Uhr

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan trifft am Freitag in Berlin Spitzenpolitiker wie Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel. Zugleich formiert sich der Protest gegen seine Politik - in Form von Demos und brennenden Mülltonnen.

Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, wird am Freitag bei seinem Staatsbesuch in Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen. Erdogan war am Donnerstagmittag in Begleitung seiner Frau Emine in der Haupstadt eingetroffen. Zunächst war er mit Vertretern von türkischen Organisationen und Unternehmen zusammengekommen. Am Freitagnachmittag ist eine Zusammenkunft mit führenden deutschen Wirtschaftsvertretern geplant. Am Samstag will Erdogan nochmals Merkel treffen. Der Erdogan-Besuch findet auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt. Nach den Zerwürfnissen im deutsch-türkischen Verhältnis will er sich um bessere Beziehungen bemühen.

Rückblick dpa/Kay Nietfeld Türkischer Präsident in Berlin - Erdogan zu Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen

Brennende Mülltonnen und Autoreifen

Mehrere Organisationen haben zu Protesten und Demonstrationen gegen Erdogan aufgerufen. Sie richten sich vor allem gegen Menschenrechtsverstöße in der Türkei. Die Polizei berichtete auf Twitter am Freitagmorgen von "brennenden Mülltonnen und Autoreifen in Spandau, Tempelhof und Charlottenburg". Nähere Angaben konnte die Behörde gegenüber rbb|24 dazu bislang allerdings nicht machen.

Tausende Menschen wollen am Freitag gegen Erdogan und seine Politik protestieren. Die Demonstration soll am Freitagnachmittag (16 Uhr) am Potsdamer Platz beginnen und zum Großen Stern führen. Teilnehmen wollen Vertreter deutscher Parteien und türkischer und kurdischer Initiativen und Verbände. Die Kritik richtet sich besonders gegen die Unterdrückung von Demokratie, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit durch Erdogan. Bereits am Donnerstagabend sei es zu einem "Spontan-Aufzug" in Kreuzberg gekommen, sagte ein Polizeisprecher rbb|24 am Freitagmorgen. "Im Bereich Mariannenplatz" seien 100 bis 150 Personen zusammengekommen. Die Veranstaltung sei friedlich verlaufen. Auf Twitter ist im Zusammenhang mit einer Spontandemonstration zum Erdogan-Besuch die Rede von "mehreren Gewahrsamnahmen". Das konnte der Polizeisprecher nicht bestätigen. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" protestierte bereits am Donnerstagmorgen in Tegel gegen die Inhaftierung von Journalisten in der Türkei.

Starke Verkehrsbehinderungen

Während des Erdogan-Besuchs gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Insgesamt sollen bis zu 4.200 Polizisten aus Berlin, sieben anderen Bundesländern und von der Bundespolizei im Einsatz sein, teilte die Polizei mit. Bis Samstag ist aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wegen des Erdogan-Besuchs mit starken Verkehrsbehinderungen in der Berliner Innenstadt zu rechnen. In diesem Zusammenhang hat die Polizei für drei Zonen sogenannte Allgemeinverfügungen erlassen. Dort dürfen in jeweils markierten Bereichen keine Fahrzeuge oder Gegenstände abgestellt werden.

Flugverbotszone

Zeitweise werden manche Straßen auch gesperrt: Insbesondere am Freitag, wenn der türkische Präsident mehrfach zwischen Schloss Bellevue, Neuer Wache, dem Hotel Adlon und dem Bundeskanzleramt hin und her gefahren wird. Eine Reihe von Demonstrationen - die meisten gegen Erdogan - sowie die Aufbauarbeiten für den Tag der Deutschen Einheit auf der Straße des 17. Juni führen zu weiteren Sperrungen. Detaillierte Informationen dazu finden Sie hier. Auch die Einrichtung einer Flugverbotszone über Berlin soll der Sicherheit des türkischen Präsidenten dienen. Nur Verkehrsmaschinen dürfen Berlin überqueren. Dagegen gilt für Sportflugzeuge und auch für Drohnen ein Flugverbot. Betroffen sind davon auch viele kleinere Flugplätze in Brandenburg. Ein Pilot in Strausberg, der sich nicht daran gehalten hat, muss nun mit einer fünfstelligen Geldstrafe rechnen.

Sendung: Inforadio, 28.09.2018, 9:20 Uhr