Innensenator verteidigt Kurs in Schießstand-Affäre

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkard Dregger, forderte Geisel am Sonntag auf, bis Freitagmittag "den internen Vermerk und die dem entgegenstehende Stellungnahme der Staatsanwaltschaft zum Ermittlungsverfahren in der Causa Koppers" offenzulegen. Dies diene der Vorbereitung der Sitzung des Innenausschusses am 10. September.

"Abgeordnete und Öffentlichkeit haben ein Recht zu erfahren, warum Geisel darauf verzichtete, wegen Ermittlungen zu Schießständen gegen Polizeivizepräsidentin Koppers disziplinarrechtlich vorzugehen, obwohl dies in der Polizeibehörde vorgeschrieben ist", schrieb Dregger am Sonntag zur Begründung der Akteneinsicht. Dabei gehe es aber nicht um Frau Koppers "als Person", sondern um das Besetzungsverfahren, "bei dem offenbar gegen geltendes Recht verstoßen worden ist", so Dregger.