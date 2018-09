Günter Berlin Samstag, 29.09.2018 | 20:47 Uhr

Was soll das nach all den Jahren ? Viel Vertrauen ist schon verloren gegangen und Missbrauchsopfer sind sehr, sehr misstrauisch und haben das Vertrauen schon längst verloren. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich berichten, wie es mir beim "Fonds Sexueller Missbrauch" ergangen ist

Am 22.09.10 und am 31.12.10 habe ich an die damals Beauftragte Dr. Ch. Bergmann zwei Mails geschrieben. Am 10.02.10 kam eine Antwort, der mir Mut machte. Nach ca. 2. Jahre habe ich zufällig erfahren, das man einen Antrag stellen kann. Alles sollte unbürokratisch vonstatten gehen. Meinen Antrag habe ich am 26.10.13 gestellt. Bekam eine Anonymisierungs-Nr. , wieder Mails geschrieben. Unterlagen hingeschickt usw

Am 03.03.15 bekam ich Bescheid mein Antrag wird abgelehnt Ich könnte aber einen neuen Antrag stellen. Dazu habe ich bis heute nicht die Kraft. Missbrauchsopfer wissen warum. Die dort sitzen, scheinen keine Ahnung zu haben, wie sich Opfer fühlen. Kein Vertrauen mehr