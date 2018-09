Freiwillige Helfer in Brandenburg

Der Präsident des Brandenburger Landesfeuerwehrverbandes, Werner-Siegwart Schippel, hat den geplanten Maßnahmenkatalog des Landes kritisiert, mit dem mehr Anreize für Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr geschaffen werden sollen. So seien die angekündigten Prämien zu niedrig angesetzt. Im Gespräch mit dem rbb-Inforadio sagte Schippel am Mittwoch: "Das ist ein Punkt, wo wir der Landesregierung schon gesagt haben, dass wir da an der Stelle enttäuscht sind, wenn sich das nicht verändert."

Er erwarte, dass in Brandenburg eine Regelung getroffen wird, die sich an der Thüringer Feuerwehrrente orientiert [externer Link, Infos zur Feuerwehrrente in Thüringen], sagte Schippel. "Dieses finanzielle Niveau, denke ich, ist für die Brandenburger Kameradinnen und Kameraden das Mindeste."