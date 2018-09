Mitarbeiterinnen hatten dem Gedenkstätten-Direktor vorgeworfen, in der Einrichtung ein Klima des "strukturellen Sexismus" zugelassen zu haben. Knabe hatte diesen Vorwurf in den letzten Tagen immer wieder vehement von sich gewiesen. Der 59-jährige Historiker betonte, Beschwerden über seinen Stellvertreter nach bestem Wissen und Gewissen nachgegangen zu sein. Er habe Frauendorfer bereits im Frühjahr 2016 untersagt, "derartige Kommunikationsformen" weiterzuführen.

In einem Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatten mehrere Mitarbeiterinnen, Volontärinnen und Praktikantinnen, die zwischen 2011 und 2018 in der Gedenkstätte beschäftigt waren, der dortigen "Führungsetage" sexistisches Verhalten vorgeworfen. In dem Brief vom 8. Juni 2018 formulierten sie Anschuldigungen über "erschreckende Regelhaftigkeit übergriffiger Verhaltensmuster". Aus Furcht vor beruflichen Nachteilen nannten die Betroffenen in dem Brief ihre Namen nicht.

Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ging aus dem früheren zentralen Untersuchungsgefängnis der DDR-Staatssicherheit hervor. Sie soll an politische Willkür und Unrecht erinnern. Die Einrichtung wird von Bund und Land finanziert.