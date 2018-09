Golze-Nachfolgerin in Brandenburg

Die Linken-Politikerin Susanna Karawanskij soll neue Gesundheitsministerin in Brandenburg werden. Das erfuhr der rbb am Donnerstag aus Parteikreisen. Die 38-Jährige stammt aus Sachsen und saß als Abgeordnete ihrer Partei im Bundestag.

Der Landesvorstand der Partei hatte am Vormittag angekündigt, an diesem Freitag über die Personalie entscheiden zu wollen.

Die 38 Jahre alte Karawanskij wurde in Leipzig geboren. Sie studierte Politik- und Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig. 2013 wurde sie über die Landesliste Sachsen in den Bundestag gewählt. 2017 verpasste sie dann den Wiedereinzug.