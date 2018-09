Bild: dpa/Stephanie Pilick

Grüne wollen Berliner Behörden verschönern - "Dunkle Büros, uralte Möbel"

02.09.18 | 09:39 Uhr

Damit sich die Lage in den Berliner Behörden nicht verschlechtert, müssen in den nächsten Jahren Tausende Stellen neu besetzt werden. In manchen Start-ups gibt es Themenräume und Massagen - und in der Verwaltung?



Die Grünen sehen Nachholbedarf bei der Inneneinrichtung von Berliner Behörden - auch im Wettbewerb um ausreichend neues Personal. "Die Gebäude, in denen die Leute arbeiten, sind häufig ein Faktor für Unzufriedenheit", sagte die Grünen-Fraktionschefin des Abgeordnetenhauses, Silke Gebel, der Deutschen Presse-Agentur. "Müffelnde Toiletten, dunkle Büros oder aber auch uralte Möbel tragen dazu bei." Die rot-rot-grüne Landesregierung hat bereits ein Programm zur Sanierung von Rathäusern angestoßen. Die Rathäuser in Marzahn, Spandau und Lichtenberg werden mit jeweils rund 20 Millionen Euro aus einem Investitionsfonds saniert. Die Sanierung koste Millionen, die die Bezirke nicht alleine stemmen könnten, sagte Gebel.



Selbst das Land Berlin bekommt keine Handwerker

"Uns ist aber auch klar, dass die Baubranche nicht sagt: "Unsere Auftragsbücher sind leer, wir warten nur auf Aufträge aus der öffentlichen Verwaltung", sagte Gebel. In Berlin wird noch immer viel gebaut, Handwerker sind deswegen oft über Wochen ausgebucht. Nach Einschätzung eines Bauverbands sind öffentliche Aufträge für viele Betriebe auch nicht attraktiv. Die Fachgemeinschaft Bau Berlin Brandenburg hatte Anfang Juli beklagt, ein "hoher bürokratischer Aufwand" und zu niedrige Preise hielten Unternehmen davon ab, sich an Ausschreibungen zu beteiligen. Angesichts des Engpasses schlug Gebel vor, erstmal auch mit moderner Ausstattung etwas zu tun: "Ein PC, der nicht ständig abstürzt, ein ergonomischer Schreibtisch, eine moderne Büroausstattung, bei der man sagt: 'Hier bin ich gerne.'"



Start-Ups ziehen Talente an

Gebel möchte parallel zum Rathaussanierungsprogramm Geld für eine bessere Ausstattung einplanen. "Das wäre etwas für den nächsten Doppelhaushalt", sagte Gebel. "Das wollen wir systematisch angehen." Denn bei den Berufseinsteigern konkurriere die Verwaltung auch mit Start-ups. Die würden Mitarbeiter etwa durch kostenloses Essen, neueste IT-Ausstattung und "sicherlich auch Ausgefallenes wie Massagen am Arbeitsplatz" motivieren. Die Hauptstadt muss in den nächsten Jahren massiv Personal einstellen. In den nächsten sechs Jahren geht ein Drittel der Beschäftigten in den Ruhestand gehen. Etwa 35.000 Stellen müssten dann neu besetzt werden. In manchen Bezirken werden etwa Ingenieure, Sozialarbeiter, aber auch Standesbeamte gesucht.



Yoga und Massage im Büro

Auch in den Bezirken gibt es viele Ideen für Mitarbeiter. In Friedrichshain-Kreuzberg zum Beispiel werden Yogakurse und Massagen organisiert, wenn auch auf eigene Kosten. Wenn Kollegen regelmäßig Sport machen, können sie sich dafür eine Stunde Arbeitszeit pro Woche anerkennen lassen. Außerdem können Mitarbeiter Leihräder für Dienstfahrten in den Bezirken nutzen, wie Clara Herrmann (Grüne) erklärte. Sie ist Bezirksstadträtin für Finanzen. Auch bei der Inneneinrichtung könne man aus ihrer Sicht etwas machen. So hätten einige bereits höhenverstellbare Schreibtische, aber nicht alle. In den Kaffeeküchen fehlen Spülmaschinen. Und das Internet sei mitunter so langsam, dass das Öffnen einer Seite länger dauere als der Vorgang selbst. Im Rathaus Kreuzberg gebe es auch einen Sanierungsstau von 32 Millionen Euro. "Da fällt wirklich schon der Putz von der Fassade." Aus Herrmanns Sicht ist aber etwas anderes noch wichtiger: nämlich eine bessere Bezahlung. "Das halte ich für einen zentralen Punkt", sagte Herrmann. Ob man für den Bezirk oder etwa für eine Landesverwaltung arbeite, könne bei Führungsposten mehrere Hundert Euro Unterschied im Monat machen. "Ich sehe uns weniger in Konkurrenz zu Start-ups oder anderen Unternehmen", sagte Herrmann. Stattdessen würden sie aber etwa mit Behörden auf Landesebene, Bundesebene oder auch Landesunternehmen konkurrieren. Hier müssten die Gehälter aufgestockt werde.