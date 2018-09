Aktivisten haben nach eigenen Angaben Wohnungen in einem Haus in der Großbeerenstraße 17a besetzt. Der Sprecher der "Hauprojektgruppe Großbeerenstraße", Max Polder, sagte am frühen Samstagabend rbb|24, aktuell würden sich in zwei Wohnungen Menschen aufhalten. Zur Zahl wollte er wegen eines laufenden Polizeieinsatzes keine Angaben machen.

Wie die Aktivisten am Samstag via Twitter mitteilten, stehen die Wohnungen in Kreuzberg nahe dem Halleschen Ufer "seit Jahren leer"; das Haus "soll jetzt wieder mit Leben gefüllt werden". "Der Plan ist, in den Wohnungen zu bleiben", sagte Polder rbb|24. In einer Ladenwohnung im Erdgeschoss könne beispielsweise ein nachbarschaftliches soziales Projekt entstehen.

Laut Polder nahmen am frühen Samstagnachmittag zudem rund 150 Menschen an einer Kundgebung vor dem Haus teil. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer vor dem Haus hingegen auf rund 50 Menschen.