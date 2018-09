Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Äußerungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zur die Einwanderungsdebatte kritisiert. "Wer in diesen Zeiten aus einem Regierungsamt heraus ausgrenzt und populistisch zündelt, ist im jetzt nötigen Einsatz für Demokratie und Toleranz Teil des Problems", sagte Müller am Donnerstag in Berlin.

Während der CSU-Landesgruppen-Klausur im brandenburgischen Neuhardenberg am Mittwoch bezeichnet der Parteivorsitzende Horst Seehofer die Migrationsfrage als "Mutter aller politischen Probleme" in Deutschland. Nachdem die Aussage an die Öffentlichkeit gelangt war, erntete Seehofer teils heftigen Widerspruch - auch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Ich sag' das anders", sagte sie am Donnerstag im RTL/ntv-Sommerinterview vor dem Hintergrund teils rassistischer und fremdenfeindlicher Demonstrationen in Chemnitz. "Ich sage, die Migrationsfrage stellt uns vor Herausforderungen. Und dabei gibt es auch Probleme."

Es gebe aber auch Erfolge. Vom Koalitionspartner SPD und aus der Opposition gab es viel Kritik an Seehofer, in dessen Land Bayern in gut fünf Wochen gewählt wird. Die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles forderte Seehofer auf, den unionsinternen Streit um die Asylpolitik nicht wieder anzuheizen. Der Bundesinnenminister solle "null Toleranz gegenüber Hetzern" zeigen. Bei den Ereignissen in Chemnitz gehe es ums Ganze, "nämlich um die Frage, wie geht es weiter mit unserer Demokratie", sagte Nahles in Berlin.