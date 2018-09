Tremor Berlin Donnerstag, 06.09.2018 | 08:33 Uhr

Was diese Bewegung außer noch mehr geistloser Gleichmacherei will, ist in den Berichten über ihre Entstehung irgendwie untergegangen.

Und es sicher ein Armutszeugnis für die Beteiligten, dass sie ihre politischen Wünsche in den eigenen Parteien nicht durchsetzen konnten und daher lieber im Beiboot Platz nehmen.

Was also will uns dieses "Aufstehen" (ein Vorgang, mit dem man eigentlich spätestens nach ein paar Minuten fertig sein sollte) sagen?

"Wir sind alle gleich. Jeder für sich. Ganz individuell. Weil wir in der Masse unserer Parteikollegen bislang kaum etwas zustande gebracht haben."?

Also die Betonung des Einzelnen, der wie alle anderen zu sein hat?

Klingt für mich nach einer Art politischem Pepetuum mobile, dass sich aus der eigenen Absurdität speist und sich eigentlich sofort selbst abschaffen müsste.

Lauter geltungsbedürftige Individuen, die sich für mehr Gleichheit einsetzen?