Bild: dpa/Maurizio Gambarini

Interview | Experte zum Transplantationssystem - "Die Infrastruktur funktioniert oft nicht optimal"

18.09.18 | 06:20 Uhr

Tausende Menschen warten in Deutschland auf eine lebenswichtige Transplantation – aber es ist schwer, ein Spenderorgan zu finden. Und das liegt nicht unbedingt an mangelnder Spendenbereitschaft, sagt Professor Pratschke, Transplantationmediziner an der Charité.

rbb: Prof. Pratschke, Sie sind Leiter der Chirurgischen Klinik und damit der Transplantationschirurgie an der Charité. Im Moment wird die sogenannte Widerspruchsregelung debattiert, also dass jeder Bundesbürger automatisch zum Organspender wird, wenn er nicht widerspricht. Gäbe es mit einer solchen Regelung mehr Organspenden? Johann Pratschke: Das ist sicherlich ein Aspekt, aber es ist einer von vielen. Man darf es nicht dogmatisch sehen. Ich habe einige Jahre im Ausland gearbeitet, wo es eine Widerspruchsregelung gibt, und sie ist nicht allein zielführend: Sie erleichtert manche Dinge, vor allem auch die Überzeugungsarbeit und die Zustimmung – aber sie ist nicht der einzige und entscheidende Faktor.

Info dpa/Geisler-Fotopress Professor Johann Pratschke Seit Juni 2014 Leiter der Allgemein-, Visceral- und Transplantationschirurgie der Charité

Fest steht aber: Es gibt in Deutschland zu wenig Organspenden. Warum ist das so? Die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung an sich ist gut. Der Wille zu spenden wäre also da. Wir haben aber ein paar strukturelle Probleme, zum Beispiel die Infrastrukturen in den Krankenhäusern. Es funktioniert in vielen Fällen nicht optimal, mögliche Spender zu identifizieren. Es werden also Organspenden nicht durchgeführt, obwohl Angehörige die Einwilligung zu einer solchen Spende gegeben hätten.

Was steckt dahinter, dass viele Krankenhäuser keine Spender erkennen? Krankenhäuser müssen wirtschaftlich arbeiten. Die Ökonomie spielt eine große Rolle. Ein Patient, der verstorben ist, aber spenden könnte, belegt erst ein Intensivbett und danach einen Operationsraum. Das kostet viel Geld. Andere Eingriffe oder Behandlungen können in dieser Zeit nicht durchgeführt werden. Auch sind die Transplantationsbeauftragten in überwiegender Anzahl nicht für diese Tätigkeit freigestellt, sondern machen das neben ihrem eigentlichen Job. Da gibt es sicherlich noch Verbesserungsbedarf.



Wir sehen es in Bayern: In Bayern sind die Transplantationsbeauftragten für die Tätigkeit von anderen Aufgaben in der Klinik entbunden. Gegen den Bundestrend sind in Bayern die Organspendezahlen im letzten Jahr besser gewesen.

Was macht denn eine Organspende so teuer für die Krankenhäuser? Sie müssen den Patienten, der hirntot ist und der zur Spende geeignet wäre, mit sehr hohem gerätetechnischem Aufwand betreuen. Das Gehirn können sie nicht am Leben erhalten, aber sie haben auf der intensivmedizinischen Abteilung die Möglichkeit, diesen verstorbenen Patienten, also seinen Körper, noch vital zu halten, wie wir sagen. Dann müssen sie Untersuchungen durchführen: Sie müssen ausschließen, dass der Verstorbene einen Infekt hat. Sie müssen ausschließen, dass er eine Tumorerkrankung hat. Sie müssen auch viele Gespräche führen. Die Angehörigen müssen einwilligen. Diese Gespräche müssen vor den Untersuchungen stattfinden. Das sind intensive Gespräche und da muss man sich auch wirklich Zeit nehmen. Man kann nicht einfach so hoppla hopp sagen: "Mensch, hier ihr Vater, Sohn, Tochter oder Mutter ist verstorben. Hier gibt's einen Organspendeausweis, wir würden jetzt eine Spende durchführen." Und das ist für alle Beteiligten, sowohl für die Angehörigen als auch für die Ärzte, ein sehr intensives Gespräch. Danach, wenn die Organisation anfängt, müssen Teams organisiert werden. Die Meldungen an Eurotransplant, an die DSO (Deutsche Stiftung Organtransplantation) muss erfolgen. Also: Es ist ein längerer Weg.

Mehr zum Thema imago/Ute Grabowsky Kaum Spender und trotzdem fließt Geld - Das System Organspende ist gescheitert In Berlin und Brandenburg fließen jedes Jahr fast 1,5 Millionen Euro ins Organspendesystem. Doch es fehlt die Kontrolle, ob das Geld in den Kliniken auch für die Organspende investiert wird. Viel Geld fließt vor allem, wenn gar nichts passiert. Von Ansgar Hocke und Jan Wiese

Mit normalen Operationen und Intensivbetten können die Kliniken also mehr verdienen als mit Organentnahmen. Dann kann man einer herkömmlichen Klinik, die in unserem Gesundheitssystem wirtschaftlich arbeiten soll, gar nicht vorwerfen, dass sie nicht aktiv nach Spendern sucht und Entnahmen vornimmt. Das ist richtig. Und ich glaube, wir müssen uns auch manchmal im Gesundheitssystem von dem Gedanken verabschieden, dass sich alles rentieren muss. Trotzdem bin ich dafür, dass dieser Aufwand der Kliniken besser finanziert wird. Die Kliniken dürfen nicht auf Defiziten sitzenbleiben, wenn sie diese Arbeit durchführen. Vielleicht sollten sie auch als Anreiz ein bisschen was daran verdienen. Aber wir müssen es auch globaler sehen: Wir sparen unserem Gesundheitssystem immense Summen, wenn Organspenden durchgeführt werden, und was ganz wichtig ist: Wir retten Leben. Und darum sollte es doch in unserer Gesellschaft gehen.

Für die Transplantationsbeauftragten werden jedes Jahr 18 Millionen Euro ausgegeben. Die zweckgemäße Verwendung dieser Mittel kontrolliert niemand. Kliniken melden über ein Computersystem am Jahresende die Anzahl verstorbener Patienten, die eine Hirnschädigung hatten, und bekommen dafür Geld. Ob diese Patienten überhaupt als Spender infrage gekommen sind, ob sich überhaupt Fachpersonal den Patienten angeschaut hat, spielt keine Rolle. Ein Knopfdruck am Computer und es fließt Geld, das ist doch absurd. Sie haben absolut Recht. Das Geld, das zurzeit zur Verfügung steht, wird nicht so eingesetzt, dass es der Sache der Transplantationsmedizin förderlich ist. Ich denke, da muss man die Strukturen nochmal überdenken und gezielt die Mittel, die man zur Verfügung hat, einsetzen.

Wie steht es eigentlich um das Ansehen der Organspende unter dem medizinischen Personal? Wir haben zurzeit nicht die entsprechende Kultur und Akzeptanz, dass die Transplantation als etwas extrem Erstrebenswertes angenommen wird. Sowohl bei unseren ärztlichen Kollegen als auch bei den pflegerischen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben dort ein deutliches Imageproblem.

Schauen Ärzte und Pfleger eher weg, weil sie denken: wenn jetzt hier eine Organentnahme losgeht, dann handele ich mir nur Probleme ein? Schauen Sie, das ist jetzt vielleicht polemisch, aber ich möchte es nicht ausschließen. Da waren die Skandale, die wir Transplantationschirurgen verursacht haben, natürlich ein Brandbeschleuniger. Das Interview führten Ansgar Hocke und Jan Wiese, Redaktion Investigatives und Hintergrund