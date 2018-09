Der in Berlin polizeibekannte Intensivtäter Nidal R. ist am Sonntag mutmaßlich bei einer Auseinandersetzung zwischen kriminellen Clans getötet worden. Wer war dieser Mann genau? Kann sein Tod zu weiteren Racheakten führen? Ein Gespräch mit dem Experten Ralph Ghadban.

Der Berliner Islamwissenschaftler und Publizist ist im Libanon geboren. Unter anderem ist Ghadban Gründungsmitglied des 2015 gegründeten Muslimischen Forums Deutschland. ] Seit den 1970er-Jahren beschäftigt er sich mit Clanstrukturen in Berlin. Am 12. Oktober erscheint sein aktuelles Buch "Arabische Clans: Die unterschätzte Gefahr".

Er hat insgesamt rund elf Jahre im Gefängnis verbracht, also ungefähr ein Drittel seines Lebens. Er ist jetzt mit 36 gestorben. Nachdem er zuletzt aus dem Gefängnis entlassen wurde, ist er wieder sehr schnell in das kriminelle Milieu eingestiegen. Welche Vereinbarungen er getroffen hat, wo er sich einfach in diesem ganze Milieu niederlassen wollte, ist unklar. Das wird die Polizei irgendwann vielleicht ermitteln.

Nidal R. ist ja nun nicht "nur irgendein Straftäter", sondern hat auch eine bestimmte Rolle gespielt in diesen Neuköllner Clanstrukturen. Wissen Sie denn welche? Also er war ziemlich brutal und hemmungslos. Man sagt, dass er letztlich nach seiner Entlassung Kontakte mit dem Abou-Chaker-Clan geknüpft hat. Aber mehr ist noch nicht bekannt, also hat die Polizei noch nicht öffentlich gemacht.

Man kann also jetzt noch nichts dazu sagen, was das für das Berliner Clan-Milieu generell bedeutet? Diese Figur ist jetzt weg - könnte das zu Racheakten, zu weiteren Auseinandersetzungen führen? Was vermuten Sie?



Ja, genau das. In diesem kriminellem Milieu gilt nur Gewalt, und derjenige, der am meisten Gewalt leistet, ist sozusagen ein Held und dominant in der Szene. Sein Clan als Großfamilie an sich ist nicht so schlagfertig wie andere Clans in der Stadt - aber er dominiert die Ereignisse und ein Bündnis mit ihm ist sehr vorteilhaft.