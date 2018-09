Olaf Sundermeyer: Es ist ein Buch über Gauland. Als Journalist beim rbb bin ich Berichterstatter - ich berichte auch oft und regelmäßig über die AfD. Ich berichte über die rechtsextreme, die rechte Szene zum Beispiel in Brandenburg. Das mache ich schon sehr viel länger, als es die AfD gibt. In diesem Kontext habe ich Alexander Gauland kennengelernt. Im Laufe der vergangenen vier Jahre habe ich Interviews geführt. Nachdem die AfD in den Bundestag eingezogen war, auch für dieses Buch.

In Deutschland ist einiges in Bewegung geraten und er nutzt diesen Zeitgeist, den er nicht selbst in die Welt gesetzt hat. Er hat ihn erkannt, sieht, dass radikale Umwälzungen in Deutschland momentan möglich sind und treibt das auch über seine Partei voran.

Eiferer ist der absolut falsche Begriff für Gauland. Aber er träumt von der Umwälzung der politischen Verhältnisse hier in Deutschland. Er möchte zumindest, dass die Dinge sich grundlegend ändern. Er glaubt, dass es möglich ist und lässt es zu. Er hat im Laufe der vergangenen Jahre von einer Partei gelernt, die am Anfang gar nicht so radikal gestartet ist, wie es sich jetzt darstellt.

Sein primäres Ziel ist es, die AfD voranzubringen. Er arbeitet sich an der CDU, an der Bundesregierung oder an Angela Merkel ab. Er möchte im Prinzip die CDU, möchte den Parlamentarismus in Deutschland in die AfD-Ecke zwingen. Und das gelingt ihm, wenn er sagt: "Ich treibe die Leute vor mir her. Wir werden sie jagen."

Seit einem Jahr sitzt die AfD im Bundestag und wir können beobachten, wie das funktioniert. Andere Parteien wie die CDU und vor allem die CSU übernehmen AfD-Positionen. Teilweise werden in der Publizistik diese Positionen übernommen und das ist das, was ihm eine tiefe innere Befriedigung verschafft.



Er hat 40 Jahre der CDU angehört hat, war dort in verschiedenen Funktionen tätig - und wurde irgendwann einfach mal fallen gelassen. Dann hat er sich ein bisschen bedeutungslos gefühlt und mit anderen alten Männern, die sich kraftstrotzend und voller Energie ins zweite Glied gestellt fühlten, [...] eine neue Partei gegründet. In der AfD hat er gemerkt, dass er über eine Radikalisierung, über solche völkischen Äußerungen, über Dinge, die aus der fremdenfeindlichen Ecke kommen, Erfolg hat - insbesondere im Osten der Republik.