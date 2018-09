dpa/Carsten Koall Audio: rbb | 05.09.2018 | Anke Michel | Bild: dpa/Carsten Koall

Viele Eltern suchen noch Plätze - Initiative "Kita-Krise" übergibt Petition mit 70.000 Unterschriften

05.09.18 | 08:32 Uhr

Zum Start des Kita-Jahres fehlen in Berlin wieder etliche Betreuungsplätze. Eine Elterninitiative fordert deshalb: Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) soll die Kita-Krise zur Chefsache machen. Am Mittwoch wollen sie ihm eine Petition übergeben. Von Tina Handel

Kita-Krise - war da was? Zum Start des neuen Kita-Jahres sind nach Zahlen des Berliner Senats 18.400 Plätze nicht belegt. Der "große Wechsel zum Schuljahresanfang" sei durch, sagt Iris Brennberger von der Senatsverwaltung für Bildung. Insgesamt seien 30.000 Kinder aus Kita oder Tagespflege in die Schule gewechselt. Doch die Statistik trügt: Von den jetzt noch als frei gemeldeten Plätzen seien "in Wirklichkeit viele reserviert für Kinder, die in den nächsten Wochen oder Monaten eingewöhnt werden", so Brennberger. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr gab es zu diesem Zeitpunkt ebenfalls rund 18.400 als frei gemeldete Plätze - und Hunderte Eltern, die noch suchten. "Wir gehen davon aus, dass Kinder, die jetzt einen Rechtsanspruch auf einen Platz haben, versorgt werden können", sagt Brennberger. Allerdings kämen mit jedem Monat des Kita-Jahres mehr Kinder hinzu, die ihren ersten Geburtstag erreichen und einen Anspruch haben.

Lage weiter angespannt

Viele Eltern suchen immer noch – das merken zum Beispiel die Träger: "Die Lage ist weiter angespannt", sagt Beatrice Strübing von den Fröbel-Kitas. "Das Wartelisten-Chaos hat sich etwas aufgelöst. Aber wir haben nach wie vor sehr viele Vormerkungen und verzweifelte Eltern, die anrufen." Auch die Jugendämter gehen von keiner Entspannung aus: "Wir hatten dieses Jahr bislang 28 Klagen auf eine Unterbringung", sagt Sara Lühmann vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. "Im vergangenen Jahr gab es nur einen Fall." Auf der bezirkseigenen Warteliste für Eltern, die kurz vorm Kita-Start noch ohne Platz waren, hätten zeitweise mehr als 300 Kinder gestanden. In Mitte bleibt die Lage für Eltern ebenfalls schwierig: "Wir haben auf unserer Liste mit dringenden Fällen circa 200 Anfragen", sagt Bezirksstadträtin Sandra Obermeyer. Das Jugendamt sei generell "sehr stark in die Platzvermittlung eingestiegen". Das gelinge "in vielen Fällen, nicht in allen", so Obermeyer. Die Eltern in Mitte scheinen allerdings weniger klagefreudig: Aktuell gebe es keine Klageverfahren und lediglich einen Anspruch auf Übernahme privater Betreuungskosten.

Mehr Geld für Erzieher, unbürokratische Hilfe für Eltern

Die Kita-Krise ist nicht vorbei - darauf wollen am Mittwoch die Initiatoren des gleichnamigen Bündnisses hinweisen: Am Nachmittag übergeben sie am Roten Rathaus eine Petition [externer Link zur Petition] mit rund 70.000 Unterschriften und haben sich in der Bürgersprechstunde des Regierenden angemeldet. "Wir wollen, dass Michael Müller das Thema zur Chefsache macht", sagt Katharina Mahrt von der Elterninitiative. "Schließlich schaden zu wenig Kita-Plätze auch den Berliner Unternehmen", sagt Mahrt. In Neukölln gebe es "Schüler, die nur ganz kurz in der Kita waren und kaum Deutsch sprechen". Müller müsse das Problem endlich als "Querschnittsaufgabe" erkennen. Das Bündnis fordert langfristig eine bessere Bezahlung für Erzieher und kurzfristig "unbürokratische Überbrückungshilfen" für Eltern ohne Betreuung: "Allein in dieser Woche haben sich drei Fälle bei uns gemeldet, die Hunderte Euro für einen privaten Babysitter ausgegeben haben", berichtet Mahrt. "Und jetzt machen die Jugendämter Probleme und wollen das Geld nicht rückerstatten."

Senatsverwaltung verspricht Verbesserungen

Die Senatsverwaltung für Bildung verweist unter anderem darauf, dass die Suche bald einfacher werde mit dem "Kita-Navigator", einem Onlineportal, das noch dieses Jahr an den Start gehen soll. "In der ersten Stufe können Eltern sich dort über Kitas informieren und sich das eine oder andere Telefonat sparen", erklärt Iris Brennberger von der Bildungsverwaltung. "Ab 2019 wird dann die zweite Stufe aktiv, mit der online auch Plätze vergeben werden können." Andere Großstädte, wie beispielsweise München oder Frankfurt, haben so ein Internetangebot seit Jahren. In Berlin sei man noch in der Entwicklungsphase, da das Portal "hochkomplex" sei: "Es soll ja auch nicht dazu führen, dass Kita-Leitungen jeden Tag ewig am Computer sitzen, um den Navigator zu aktualisieren", sagt Brennberger. Auch bei der Gewinnung neuer Erzieher tut sich etwas. Seit August wird die Umschulung vom Jobcenter gefördert - und die Träger bilden vermehrt selbst aus: Die Fröbel-Kitas haben eine neue Fachschule gegründet, an der ab dieser Woche Erzieher berufsbegleitend ausgebildet werden. Man habe die Plätze "rasend schnell besetzen" können, sagt Sprecherin Beatrice Strübing. "Das zeigt, dass der Beruf attraktiv ist." Außerdem seien unter den 25 Studierenden neun Männer.

Müller nimmt Petition wohl nicht selbst entgegen

Mehr Erzieher, weniger Chaos – ob Michael Müller die Petition dazu am Mittwoch selbst entgegennimmt, ist allerdings fraglich. Die Macher sind zwar in Müllers Bürgersprechstunde offiziell angemeldet. Doch ein Sprecher des Senats bezeichnet das Vorhaben der Kita-Krise-Initiatoren, dort die Unterschriften öffentlich zu übergeben, gegenüber rbb|24 als "Unverschämtheit". Das sei so nicht abgesprochen. "Man hat uns gesagt, dass Müller grundsätzlich keine Petitionen entgegen nimmt, sonst seien es zu viele", erzählt Katharina Mahrt vom Bündnis. Nun werde, so die Initiatoren, "irgendjemand von der Senatskanzlei" den Protest entgegennehmen. Auch wenn sie immer noch hofften, dass Michael Müller zeigt, "dass ihm die Nöte der Eltern wichtig sind".

