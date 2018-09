Eigentum verpflichtet - oder sollte es zumindest. Und doch rotten immer wieder Immobilien in Berlin vor sich hin. Das ist schlicht unsozial, kommentiert Ansgar Hocke . Die vom Leerstand betroffenen Bezirke müssten mutig handeln.

Es gibt Häuser in Berlin, die rotten 20 Jahre lang vor sich hin und keiner tut was. Das ist zwar kein Massenproblem, aber es ist ein Problem: Erst Leerstand, dann Verfall – und dann Abriss. Es ist höchste Zeit, konsequent dagegen vorzugehen. Denn jede Mietwohnung zählt.

Die Bezirke, die vom Leerstand betroffen sind, müssen den politische Willen haben, mutig zu handeln. Wenn Buß- und Zwangsgelder den Eigentümer nicht dazu bringen, Wohnraum wiederherzustellen, muss dies eben ein Treuhänder übernehmen. Die Kosten trägt der Eigentümer, der Bezirk geht in Vorkasse. Weigert sich der Vermieter zu zahlen, wird das Grundbuch belastet, und es kann im äußersten Fall zu einer Zwangsversteigerung kommen.

Serie | Interview zum Leerstand in Berlin

Warum ein prächtiges Wohnhaus in Friedenau einfach so verfällt

Leerstand in Berlin

Das mit viel Aufwand zu Recht von der Polizei geräumte Mietshaus in der Kamerunerstraße, soll ein Musterfall werden, bei dem eine Treuhänderschaft für die Instandsetzung eines Schrotthauses sorgt. Der Eigentümer kann dagegen klagen – das ist sein gutes Recht. Aber dann wird an einem konkreten Fall entschieden, wie sehr Eigentum verpflichtet, und was das konkret bedeutet für eine leerstehende Schrottimmobilie. Wohnraum ist zu knapp, zu teuer. Leerstand und Verfall sind gegen das Gemeinwohl und schlicht unsozial.