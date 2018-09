Martina Berlin Dienstag, 11.09.2018 | 09:01 Uhr

Ginge es nicht um ein Kind - das für seine Eltern nie etwas kann - so wäre es sehr einfach gewesen: Für solche Leute gibt es dann in Deutschland auf eigenen Wunsch hin eben keine Behandlung in einem Krankenhaus. Bis heute ist nicht ganz klar ob die "Kaiserin des Blues" Bessie Smith nach einem Autounfall (auch) deshalb verstarb, weil näher liegende Krankenhäuser "nur für Weisse" - wie üblich in Mississippi /USA damals - sie nicht behandeln wollten.

Ich würde denken - hier ist der Anfangsverdacht gegeben das das Kindeswohl gefährdet ist. Die Eltern können offenbar die ärztliche /gesundheitliche Versorgung ihres Kindes nicht sicher stellen. Das ist ja nicht möglich wenn das aus ihrer Sicht nur in einem Apartheids-Krankenhaus durchgeführt werden kann. Wir haben keine ethnisch gesäuberten Krankenhäuser. Wohngebiete. Städte. Bundesländer. Bundesrepublik, Europa - und noch weniger werden wir dieser Minderheit ein Mandat erteilen es einzuführen.