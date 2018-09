Bei der 18. Kreisfahrt der Fahrradlobby ADFC haben sich am Samstag Radfahrer für sichere Radwege in Berlin eingesetzt. Nach Polizeiangaben waren mehrere Hundert Teilnehmer dabei. Gefordert wurde, "die Verkehrswende endlich anzupacken und das Mobilitätsgesetz umzusetzen". Die Kreisfahrt startete und endete am Potsdamer Platz, das Motto lautete "Umbau statt Autostau - Mobilitätsgesetz umsetzen!"