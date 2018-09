Bild: Imago/Heinrich

Unfallschwerpunkt-Kreuzungen in Berlin - Am häufigsten kracht es am Schlesischen Tor

28.09.18 | 06:05 Uhr

Unfälle beim Abbiegen, beim Fahrstreifenwechsel oder durch Auffahren: Der Senat hat jetzt eine Liste mit den 20 gefährlichsten Kreuzungen Berlins veröffentlicht. Unrühmlicher Spitzenreiter ist das Schlesische Tor - mit über 400 Unfällen im vergangenen Jahr.

Der Berliner Senat hat 20 Kreuzungen in der Stadt benannt, an denen die meisten Verkehrsunfälle passieren. Zu finden ist die Liste in einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Oliver Friederici, die rbb|24 vorliegt.

Die 20 gefährlichsten Kreuzungen in Berlin

Mit 424 Unfällen lag die Kreuzung am Schlesischen Tor im Jahr 2017 auf dem ersten Platz. Die Kreuzung gilt als besonders unfallträchtig, weil dort mit Köpenicker Straße, Bevernstraße, Oberbaumstraße, Schlesischer Straße, Oppelner Straße und Skalitzer Straße gleich sechs Straßen aufeinandertreffen. 415 der Unfälle dort gingen mit einem Sachschaden mehr oder weniger glimpflich ab, in neun Fällen wurden Personen verletzt. Die Unfälle wurden meistens durch Fehler beim Überholen (158), fehlerhaftes Wechseln des Fahrstreifens und Nichtbeachten des Reißverschlussverfahrens (130) oder durch ungenügenden Sicherheitsabstand (108) verursacht. Durch Fehler beim Rechtsabbiegen kam es zu 31 Unfällen. Wegen des Verstoßes gegen das Rechtsfahrverbot geschahen 20 Unfälle. Weit hinter dem Schlesischen Tor folgen die Kreuzung Bismarckstraße/Ernst-Reuter-Platz in Berlin-Charlottenburg und die Kreuzung Kaiserdamm/Ahornallee am Theodor-Heuss-Platz in Berlin-Westend. Dort kam es im Jahr 2017 zu 192 bzw. zu 179 Unfällen.

Die meisten Verkehrsunfälle mit Personenschaden hat es den Angaben der Senatsverwaltung zufolge an der Kreuzung Müller-/Seestraße in Berlin-Wedding gegeben, nämlich 31, gefolgt von der Kreuzung Mühlenstraße, Stralauer Allee, Warschauer Straße und Am Oberbaum (24) sowie dem Frankfurter Tor (23) in Berlin-Friedrichshain. Um die Verkehrssicherheit an diesen Unfallschwerpunkten zu erhöhen, wurden an einigen Kreuzungen bereits erste Maßnahmen eingeleitet, beispielsweise durch die Entfernung von Sichtbehinderungen. Außerdem gibt es Pläne, Fahrbahnen zu verbreitern oder Ampelanlagen anzupassen.

Fahrstreifenwechsel als häufige Unfallursache

Am häufigsten kracht es an den 20 unfallträchtigsten Kreuzungen wegen fehlerhaften Wechselns des Fahrstreifens beim Nebeneinanderfahren oder wegen Nichtbeachtens des Reißverschlussverfahrens (1.163). Ungenügender Sicherheitsabstand wurde in 994 Fällen registriert. Fehler beim Rechts-Abbiegen führten zu 391 Unfällen; Fehler beim Linksabbiegen endeten in 275 Fällen mit einem Unfall.

Sichere Kreuzungen für Radfahrer und Fußgänger

Bereits Anfang September kündigte der Senat an, Kreuzungen als Unfallschwerpunkte für Radfahrer und Fußgänger sicherer machen zu wollen. Bis 2020 ist der Umbau von 30 Gefahrenstellen zu radfahrerfreundlichen Kreuzungen vorgesehen. In diesem Jahr wurden bereits die Kreuzungen Britzer Damm/Buckower Damm und Siemensdamm/Letterhausweg entschärft. Voraussichtlich bis November sollen die Umbaumaßnahmen an den Kreuzungen Yorckstraße/Katzbachstraße, Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße, sowie der Bereich am Schönhauser Tor und die Ecke Seestraße/Nordufer abgeschlossen sein.