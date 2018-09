Die Brandenburger wählen am 1. September 2019 einen neuen Landtag. Das gab das Parlamentspräsidium am Freitag bekannt. Demnach hatte das Gremium dem zuvor bereits favorisierten Datum nach der Sommerpause am Freitag zugestimmt. Zuvor hatte

die "Märkische Oderzeitung" bereits berichtet.



Das Präsidium gab nun formal grünes Licht. Nun werde der Termin noch im nächsten Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg verkündet und sei damit dann auch offiziell, wie es hieß.

Am 1. September wählen auch die Sachsen ihr Landesparlament.