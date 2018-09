Bild: rbb/Miriam Keuter

Serie | Bezirke ohne Durchblick - Mindestens 75 Wohnhäuser in Berlin stehen leer

03.09.18 | 07:52 Uhr

Bröckelnde Fassaden, vernagelte Türen: Dutzende Häuser in Berlin rotten vor sich hin, obwohl Wohnungen dringend gebraucht werden. Die Bezirke hätten Möglichkeiten, die Eigentümer in die Pflicht zu nehmen - doch oft wissen sie nicht einmal vom Leerstand.

Trotz Wohnungsnot stehen in Berlin Dutzende von Wohnungen und Häusern leer - doch einen genauen Überblick und exakte Zahlen dazu können weder die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung noch die Bezirke liefern. Jüngst ergab eine interne Erhebung laut rbb-Recherchen im Haus der Stadtentwicklungssenatorin, in der die Bezirke gebeten wurden, Schrottimmobilien zu melden: 75 Häuser in Berlin stehen leer, verrotten oder sind mit illegalen Mietern, vornehmlich aus Südosteuropa, überbelegt. Eine systematische Erfassung des Leerstandes oder der Überbelegung existiert jedoch nicht. Die Bezirke sind - das ergab eine rbb-Umfrage in allen Rathäusern - beim Leerstand vor allem auf Bürgerhinweise angewiesen. In Treptow-Köpenick beispielsweise wird der Leerstand über Listen der Wohnungsbaugesellschaften, über Anträge auf Genehmigung von Leerstand - oder eben über Bürgerhinweise erfasst. Einheitliche Kriterien und Instrumente, um sich ein korrektes und umfassendes Bild des Mietwohnungsbestandes zu verschaffen, fehlen.

Leerstand muss laut Gesetz beantragt werden

Dabei muss Leerstand aufgrund eines Gesetzes, das die Zweckentfremdung von Wohnraum verbietet, beantragt werden - etwa wenn eine Modernisierung ansteht, wenn Wohnraum abgerissen werden soll oder es sich um eine Ferienwohnung handelt. Soweit die Theorie. Wenn aber gar kein Antrag auf Leerstand gestellt wird, werden Häuser offenbar behördlich nicht erfasst - oder nur nach Hinweisen aus der Bevölkerung.



So erhielt beispielsweise Friedrichshain-Kreuzberg im Jahr 2017 rund 1.050 Bürgerhinweise auf Leerstand. Die Prüfung ergab, dass es sich bei der Hälfte der gemeldeten Fälle um anstehende Sanierungsarbeiten handelte und ein Antrag auf Leerstand vorlag. Neukölln und Pankow teilten auf Anfrage mit, es fehle an Personal, um intensiver gegen Zweckentfremdung vorzugehen. Eigenes Personal für den Außendienst, um leerstehende Häuser zu ermitteln, stehe nicht zur Verfügung.

Tempelhof-Schöneberg fordert ein Kataster für Mietwohnungen

Auch im Bezirk Tempelhof-Schöneberg gibt es keine systematische Erfassung des Mietwohnungsbestandes und des Leerstandes. Christiane Heiß, im Bezirk Tempelhof-Schöneberg für das Ordnungsamt zuständige Stadträtin, vermisst deshalb ein "Mietwohnungskataster", also ein Register, das den Bestand aller Mietwohnungen erfasst und auch ihren Zustand. So ließen sich bei Verdacht Verwahrlosung, Verfall und Leerstand nachweisen. Dazu sollten Daten, wie Bauakten und Melderegister, miteinander vernetzt werden.



Ein solches Kataster würde auch helfen, nicht angemeldete Ferienwohnungen aufzuspüren. "Wenn wir so etwas wie einen Überblick hätten über den Bestand der Mietwohnungen, möglicherweise noch ergänzt durch Qualitätsmerkmale - dann würden wir erheblich effizienter und gezielter überwachen können", sagt Heiß, doch auch sie weiß, dass das bisher rechtlich unzulässig ist.



Im Kampf gegen den Leerstand schlägt der Bezirk Tempelhof-Schöneberg zudem vor, die Zusammenarbeit mit den Finanzämtern zu verbessern, um verhängte Zwangs- und Bußgelder zügiger eintreiben zu können. Damit könne auf die Eigentümer unmittelbarer Druck ausgeübt werden.

Enteignung schwer durchzusetzen

Leerstehende und verwahrloste Häuser sind in den Berliner Kiezen zwar kein Massenphänomen. In den Wohnungen könnten jedoch Hunderte Menschen leben und zudem schlagen auch Stadtplaner Alarm: Die betroffenen Kieze verlieren durch Verwahrlosung an Ausstrahlung, eine Weiterentwicklung wird blockiert. Unzureichende Instandhaltung ist häufig ein Indiz für drohende Gentrifizierung. Oft stecken hinter "Schrottimmobilien" skrupellose Vermieter, die das Grundstück mit hohem Preis weiterverkaufen, an Kapitalgesellschaften (Limited) oder an eine GmbH. Von diesen wird häufig dann ein Abriss oder Leerstandsantrag gestellt und den Mietern wird gekündigt und sie ziehen aus. Teils sind sie aber auch nicht in der Lage, sich aus Alters- oder Krankheitsgründen um ihre Häuser zu kümmern. So oder so zieht sich die Instandhaltung hin. Gegen Hausbesitzer vorzugehen, die ihre Immobilie jahrelang verwahrlosen lassen, verlangt den Verwaltungen allerdings einiges ab - finanziell wie personell. Das äußerste Mittel, die Enteignung, ist nur schwer durchsetzbar, denn privates Eigentum ist durch das Grundgesetz stark geschützt: Eine Enteignung ist nur zum Wohl der Allgemeinheit zulässig, also wenn beispielsweise Straßen oder Schulen gebaut werden müssen. Die Bezirke haben mehrere Instrumente, gegen die Eigentümer sogenannter Schrottimmobilien vorzugehen. Da gibt es zunächst das Berliner Wohnungsaufsichtsgesetz. Mit diesem Ordnungsrecht können Zwangs- beziehungsweise Bußgelder verhängt und vollstreckt werden. Das macht allerdings Arbeit - und oft ziehen die Eigentümer dagegen vor Gericht. So wurde zum Beispiel gegen den Eigentümer eines Haus am Hindenburgdamm in Steglitz, der sein Haus seit über 15 Jahren verfallen lässt, ein Bußgeld von 187.000 Euro verhängt. Der Eigentümer zog vors das Amtsgericht und dort wurden dann 15.000 Euro festgesetzt. Die Nachbarn im Kiez müssen dem Werteverfall des Gebäudes weiterhin ohnmächtig zuschauen.



Bezirke können jetzt schon nach drei Monaten aktiv werden

Seit 2013 gibt es auch das "Zweckentfremdungsverbot-Gesetz". Auch das erwies sich aber als stumpfes Schwert. Deshalb hat es der Rot-Rot-Grüne Senat in diesem Jahr verschärft. Seit dem 1. August 2018 soll das überarbeitete Gesetz gegen den Leerstand von Wohnungen und Häusern helfen. Unter anderem soll verwahrloster Wohnraum schneller als bisher wieder instandgesetzt und vermietet werden. Bereits nach drei Monaten Leerstand kann jetzt geprüft werden, ob der Leerstand gerechtfertigt ist, weil zum Beispiel Modernisierungsarbeiten anstehen. Gibt es keine Rechtfertigung, kann ein Treuhänder eingesetzt werden, um das Haus zu sanieren und bewohnbar zu machen.



Mit Enteignung habe dies nichts zu tun, betont die zuständige Senatsverwaltung. Die zeitlich begrenzte Treuhänderschaft für eine Wohnung oder ein ganzes Haus berühre nicht die Eigentumsfrage. Das überarbeitete Gesetz regelt aber auch, dass sich das Land bzw. der Bezirk die Sanierungsausgaben vom Eigentümer wiederholen dürfen und nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Ob das in der Praxis funktioniert, wird sich zeigen. Allerdings: Der Eigentümer kann auch hier Rechtsmittel einlegen. Nach Recherchen des rbb zögern vielen Bezirke aber, das verschärfte Zweckentfremdungsverbot-Gesetz auch anzuwenden. Der Grund: Das Gesetz wurde eigentlich gemacht, um die Zahl von Ferienwohnungen zu verringern. Umstritten ist, ob das Gesetz rückwirkend auch für die Wohnungen gilt, die schon seit vielen Jahren für Urlaubszwecke genutzt werden. Diese Frage muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Die Bezirke befürchten, dass das Gericht das Gesetz kippen könnte. Und dann wäre es auch für Wohnungen, die seit Jahren leer stehen, nicht anwendbar. Das Treuhändermodell bezeichnet der Vorsitzende des Verbandes "Haus und Grund", Carsten Brückner als Zwangs-Bewirtschaftung: "Was notwendig ist, um die Immobilie wieder nutzbar zu machen, vermietbar zu machen, das weiß der Eigentümer, da muss man ihm nicht die Verfügungsbefugnis wegnehmen."

Wer ist der Elefant im Zimmer?

Sanieren die Bezirke ganze Häuser anstelle des sanierungsunwilligen Eigentümers, ob mit oder ohne Treuhänder, gehen sie ein hohes Kosten-Risiko ein, weil sie nicht wissen, ob sie das Geld problemlos vom Eigentümer zurückbekommen. Deshalb drängen Bezirkspolitiker den Finanzsenator, dieses Kostenrisiko abzusichern. Finanzsenator Andreas Kollatz (SPD) hat bereits signalisiert, dass er dazu bereit sei. Ein abgestimmtes Finanzierungsmodell zwischen Senat und Bezirken gibt es aber noch nicht. Erst seit Ende August liegen die sogenannten Ausführungsvorschriften vor, also die Erläuterungen, wie das Treuhändermodell genau umgesetzt werden kann. Für die zuständige Stadträtin Christiane Heiß (Grüne) aus Tempelhof-Schöneberg bietet das neue Treuhänder-Modell den Bezirken neue Möglichkeiten, aber es schränke auch ein. "Das A und O wird die Finanzierung sein, denn das Modell erwartet, dass der Staat finanziell in Vorleistung geht", sagt Heiß und sieht neben Geld noch ein weiteres Problem. "Die Personalausstattung, das wissen inzwischen alle, ist die Achillesferse für einen effizienten Vollzug."



Der Kern des Problems, so Heiß, liegt aber an anderer Stelle: "Wenn Sie wissen wollen, wer der Elefant im Zimmer ist: Der Elefant im Zimmer sind die Ferienwohnungen. Da haben wir in Berlin 26.300 Wohnungen! Wenn wir die dem Wohnungsmarkt wieder zuführen würden, dann hätten wir sofort eine deutliche Entspannung." Heiß will ihre politische Arbeit also auf den Kampf gegen Ferienwohnungen konzentrieren. Die von ihr genannte Zahl der Ferienwohnungen beruht aber nicht auf Erhebungen der Bezirke oder der zuständigen Senatorin. Diese Zahl hat der WDR recherchiert. Genau wie bei den Leerstands-Wohnungen hat die Verwaltung also auch bei den Ferienwohnungen zur Zeit keinen Überblick, wie groß das Problem tatsächlich ist.

Steckbriefe: vier Geisterhäuser in Berlin Calvinstraße 21 in Moabit rbb Baujahr: 1960 Eigentümer: Terrial Stadtentwicklungs GmbH, Biberach an der Riß Leerstand: acht Wohnungen seit mindestens 2014 Bewohner: vier Mietparteien

Prenzlauer Allee 174 in Prenzlauer Berg rbb Baujahr: 1910 Eigentümer: U.R.D. Uptown-P Ltd. , Nikosia (Zypern) Leerstand: 23 Wohnungen seit mindestens zehn Jahren Bewohner: sechs Mietparteien

Kameruner Straße 5/ Lüderitzstrasse in Wedding rbb Baujahr: 1904 Eigentümer: Privatperson Leerstand: 50 Wohnungen seit ca. 7 Jahren Bewohner: illegale Vermietung an Roma bis April 2018

Odenwaldstraße 1 /Stubenrauchstraße in Friedenau rbb Baujahr: 1904 Eigentümer: Privatperson Leerstand: 16 Wohnungen stehen seit über fünfzehn Jahren leer, völliger Leerstand Bewohner: keine Alle anzeigen