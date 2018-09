Wir führen alle Maßnahmen durch, gegebenenfalls gegen den Willen des Eigentümers. Wir haben die finanzielle Sicherheit vom Senat, denn das kann teuer werden. Es wird die Ausnahme bleiben, dass wir in die Pflichten eines Eigentümers eintreten. Und es wird dauern, die Wohnungen herzurichten. Ich befürchte, es wird vor Sommer 2020 nichts werden, bevor das Haus wieder so hergerichtet ist, dass man da einziehen kann: Es ist ein langer Weg. Ich kann nur an alle Eigentümer appellieren, mit ihrem Eigentum so umzugehen, wie es das Grundgesetz sagt: Eigentum verpflichtet.