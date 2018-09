rbb/Wolf Siebert Audio: Inforadio | 03.09.2018 | Interview Ingrid Schipper | Bild: rbb/Wolf Siebert

Auch im schnieken Friedenau gibt es ein Geisterhaus. Die Eigentümerin lässt es verfallen. Ingrid Schipper will sich damit nicht abfinden und hat einen Initiative gegründet. Vor allem der fehlende politische Willen geht ihr auf die Nerven.



Ingrid Schipper lebt in Friedenau und kämpft seit Jahren gegen den Verfall eines seit mehr als zehn Jahren leerstehenden Wohnhauses in der Odenwaldstraße/ Ecke Stubenrauchstraße. Mit der "Nachbarschaftsinitiative Friedenau e.V." will sie das Haus vor dem völligen Verfall retten und hat deshalb ein Nutzungskonzept entworfen.

rbb|24: Frau Schipper, was ist das für ein Gefühl, wenn Sie hier vor dem Haus stehen?

Ingrid Schipper: Ich finde, es ist ganz traurig und in dieses Gefühl mischt sich stärkerer Frust. Wir haben jetzt zweieinhalb Jahre Arbeit hineingesteckt, und noch immer hat sich nicht wirklich was getan. Die Eigentümerin ist unzugänglich, die Behörde sieht keine Möglichkeiten - trotz des neuen Gesetzes. Das finde ich nicht wirklich erfreulich, aber weil ich eine geborene Optimistin bin und die Gruppe die Arbeit noch immer tatkräftig unterstützt, denke ich nicht, dass wir da nachlassen.

Was treibt Sie und die Gruppe an, warum machen Sie das alles?

Wir finden, dass dieses Haus wieder zu einem bewohnbaren schönen Objekt werden soll. Das ist architektonisch wichtig, und es ist wichtig, Wohnraum zu gewinnen. Wir denken, dass man als Bürger einfach probieren muss, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Wir wollen beweisen, dass das möglich ist und wir an der richtigen Stelle auch etwas tun können.

Um die Ecke stehen ein Betonmischer, Müllsäcke, einige Türen sind mit Spanplatten vernagelt: Bedeutet das, dass die Eigentümerin jetzt etwas tut?

Nein - sie hat die Auflagen der Bauaufsicht erfüllt, sie hat den Keller stabilisiert und damit ist das Haus nicht mehr einsturzgefährdet. Aber eigentlich müsste jetzt die Wohnungsaufsicht tätig werden und die Instandsetzung durchsetzen. Aber da hält sich die Bezirksstadträtin sehr bedeckt und sagt, sie ist nicht zuständig, soweit ich das gehört habe. Nein, die Eigentümerin wird ganz gewiss nicht das Haus sanieren.

Was ist in den Jahren geschehen als das Haus leer stand, die Fenster kaputt waren, die Türen offen standen?

Da gab es reichlich Besucher, zum Beispiel von Schülern des nahegelegenen Gymnasiums, die hier Partys gefeiert haben. Es haben hier auch Obdachlose übernachtet und es gab immer wieder Polizeieinsätze. Im Januar auch einen Brandanschlag. Damit war das Haus auch eine Gefahr für die Nachbarn, die immer wieder alarmiert waren, weil sie Angst hatten, dass da was passiert.

Wie wirken die zuständigen Stadträte auf Sie: Steht das Haus auf deren Prioritätenliste weit oben?

Ganz gewiss nicht. Es wird immer wieder betont: Das sind nur 16 Wohnungen. Und es gibt größere Planungsobjekte in Schöneberg. Wir haben das Gefühl, es werden nur die Bedenken vorgebracht: Es gibt keine Mittel für so ein Objekt, und es gibt gesetzlich keinen Rahmen. Die Eigentümerin ist nicht zugänglich und sehr schwierig. Deshalb haben die da wenig Hoffnung. Sie zeigen keinen politischen Willen! Von diesen beiden Grünen-Politikern, Baustadtrat und Stadträtin für Ordnung und Bürgerdienste, haben wir uns mehr an Initiative erhofft, ganz sicher. Ich denke, sie können die Eigentümerin mit ihren rechtlichen Möglichkeiten vielleicht dazu bringen, nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes einen Treuhänder einzusetzen. Sie sind ja nicht nur Verwalter, sondern Politiker. Sie sollen etwas bewegen - das gehört doch auch zum Parteiprogramm der Grünen: phantasievoll neuen Wohnraum schaffen.

Die Stadträte haben Ihrer Gruppe schriftlich mitgeteilt, dass man den Einsatz von Personal und Mitteln für ein Objekt immer genau abwägen muss. Mangelt es diesen Stadträten an Risikobereitschaft?

Die Risikobereitschaft ist offensichtlich gering. Man fürchtet sich davor, dass es auf die Gerichtsebene gehoben wird, dass es Klagen und Grundsatzurteile gibt, und sie im schlimmsten Fall alles zurücknehmen müssen. Aber wenn man es nicht probiert, wird man es auch nicht rauskriegen, was möglich ist. Wir wollen mit einem Wohnprojekt dieses Haus füllen. Ein nachbarschaftlich-orientiertes, offenes, gemeinschaftliches Wohnen, Generationen übergreifend, das ist - glaube ich - in Friedenau einzigartig. Das ist bei ganz vielen Menschen, nicht nur in unserer Gruppe, Wunsch und Traum und Vorstellung.

Sie hatten wenige Male die Chance, mit der Eigentümerin zu sprechen. Wie hat sie denn auf Ihre Ideen reagiert?

Sie hat sofort abgewehrt und gesagt, ihre Familie - von der keiner weiß, ob es sie gibt - hätte andere Pläne mit dem Haus. Als ein Mitglied unserer Gruppe sie gefragt hat, ob sie den Dachstuhl verkaufen wolle, sagte sie: Ja, für eine Million Euro. Sie sieht offensichtlich nicht wie verfallen das Haus ist. Sie repariert hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Aber sie erkennt nicht, dass der Dachstuhl sehr gefährdet ist und repariert werden müsste. Dass das sogar eine Priorität ist. Dies hier ist ein Leerstand, weil die Eigentümerin überfordert ist.

Was passiert mit dem Haus, wenn sich der Bezirk nicht durchsetzt und das Haus bald instandsetzt? Was befürchten Sie?

Wenn das noch ein paar Jahre dauert, bis ein Handwerker kommt und das Dach repariert, dann sehe ich ziemlich schwarz. Weil dann die Schäden so groß sind, dass eventuell keiner mehr bereit ist, da zu investieren und dann Abriss die letzte Möglichkeit ist. Das wäre grauslich. Wir wären alles bereit zu akzeptieren, wenn das Haus wieder bewohnbar gemacht wird. Auch dass jemand mit viel Geld reingeht und vielleicht auch teure Mieten nimmt, aber in jedem Fall sollte dieses Objekt gerettet werden.

Zur Person Ingrid Schipper Geboren 1947 in Oldenburg,

seit 1967 in Berlin lebend

Grafikstudium, Lehramtsstudium Politik und Sport

1971 Heirat, 2 Töchter,

mehrere Auslandsaufenthalte mit Familie (Berkeley und Toronto)

Arbeit am Gymnasium, OSZ, Erzieher-Fachschule

2013 pensioniert

Seitdem verstärkt und vergnügt beschäftigt mit 2 Enkeln, als Mentorin für Geflüchtete, Radfahren, Fußball spielen.

Steckbriefe: vier Geisterhäuser in Berlin Calvinstraße 21 in Moabit rbb Baujahr: 1960 Eigentümer: Terrial Stadtentwicklungs GmbH, Biberach an der Riß Leerstand: acht Wohnungen seit mindestens 2014 Bewohner: vier Mietparteien

Prenzlauer Allee 174 in Prenzlauer Berg rbb Baujahr: 1910 Eigentümer: U.R.D. Uptown-P Ltd. , Nikosia (Zypern) Leerstand: 23 Wohnungen seit mindestens zehn Jahren Bewohner: sechs Mietparteien

Kameruner Straße 5/ Lüderitzstrasse in Wedding rbb Baujahr: 1904 Eigentümer: Privatperson Leerstand: 50 Wohnungen seit ca. 7 Jahren Bewohner: illegale Vermietung an Roma bis April 2018

Odenwaldstraße 1 /Stubenrauchstraße in Friedenau rbb Baujahr: 1904 Eigentümer: Privatperson Leerstand: 16 Wohnungen stehen seit über fünfzehn Jahren leer, völliger Leerstand Bewohner: keine Alle anzeigen