Unis fehlt es noch an Räumen und Lehrkräften

750 Quereinsteiger stellt Berlin für die Schulen ein – denn in der Hauptstadt gibt es zu wenig ausgebildete Pädagogen. Auch die Universitäten tun ihr Bestes, aber es zeigt sich: Es reicht nicht aus, nur die Studienplätze zu erhöhen. Von Kirsten Buchmann

Angesichts des Nachwuchsmangels im Lehramt haben die Berliner Universitäten ihre Lehramtsstudienplätze ausgeweitet. Allein die Freie Universität hat sie in den letzten vier Jahren für Grundschullehrer vervierfacht. Die Folge ist dort jetzt auch, dass Vorlesungssäle zu klein werden - Vorlesungen müssen per Video in den Nachbarhörsaal übertragen werden.

Die Humboldt-Uni baute ebenfalls ihre Kapazitäten aus, etwa für angehende Sportlehrer. Allerdings gebe es weiterhin nicht genügend Absolventen, um den eklatanten Lehrermangel zu beheben, sagt die Vize-Präsidentin der HU für Lehre und Studium, Eva Ines Obergfell.