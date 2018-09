dpa / Michael Kappeler Video: rbb24 | 28.09.2018 | | Bild: dpa / Michael Kappeler

Staatsbesuch in Berlin endet - Polizei zieht positives Fazit nach Anti-Erdogan-Demo

29.09.18 | 11:08 Uhr

Der Bundespräsident spricht von "Irritationen, die noch nicht überwunden sind", auf den Straßen demonstrieren Tausende: Der Erdogan-Besuch in Berlin legt die Schwierigkeiten im deutsch-türkischen Verhältnis zutage. Am Samstag reist der türkische Präsident weiter.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan setzt am Samstag seinen Besuch in Deutschland fort. Am letzten Tag seiner Reise stand zunächst ein Frühstück mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin auf dem Programm. Danach reist Erdogan weiter nach Köln. Dort wird der türkische Staatspräsident am Nachmittag die Ditib-Zentralmoschee eröffnen.

Polizei: Demo war überwiegend störungsfrei

Mehrere Tausend Menschen waren gegen Erdogan auf die Straße gegangen. Die Demonstration "Erdogan not welcome" verlief nach Polizeiangaben überwiegend störungsfrei. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, gab es am Freitagnachmittag acht Festnahmen, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Vereinzelt sei Pyrotechnik gezündet worden. Die Polizei zählte mehrere Tausend Teilnehmer, eine genaue Zahl nannten die Beamten nicht. Die Demo zog vom Potsdamer Platz über Schöneberg zum Großen Stern.

Auf Transparenten stand auf der Demo zu lesen: "Keine Deals mit Erdogan - Rüstungsexporte stoppen" und "Schluss mit dem Genozid gegen die kurdische Gesellschaft". Am Start der Demo-Route am Potsdamer Platz hatten Demonstranten einen Modell-Panzer mit aufgemalter türkischer und deutscher Flagge und dem Schriftzug "Made in Germany" aufgebaut. Auf dem Weg in Richtung Tiergarten musste die Polizei den Protestmarsch in der Kurfürstenstraße vorübergehend stoppen. Demo-Teilnehmer hatten sich unerlaubterweise vermummt und Symbole der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gezeigt. Die Polizei forderte den Versammlungsleiter auf, für einen ordnungsgemäßen Ablauf zu sorgen. Wenig später konnte sich der Zug wieder in Bewegung setzen.

Zunächst mehr als 1.000 Demo-Teilnehmer im Tiergarten

Zuvor war es in Berlin zu weiteren Protesten gegen den türkischen Präsidenten gekommen. Die Kritik der Erdogan-Gegner richtete sich dabei vor allem gegen die Unterdrückung von Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei. Die Hauptkundgebung, zu der deutsche, türkische und kurdische Parteien, Initiativen und Verbände aufgerufen hatten, setzte sich um kurz nach ab 16 Uhr am Potsdamer Platz in Bewegung. Zunächst wurden nur etwas mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt. Später schlossen sich immer mehr Menschen dem Demonstrationszug an, so dass die Polizei am Abend von einer Zahl im mittleren vierstelligen Bereich sprach. Die Veranstalter gaben die Teilnehmerzahl mit rund 8.000 an; ursprünglich hatten sie mit 10.000 Demonstranten gerechnet.

Groß-Kundgebung gegen Erdogan-Besuch

Bild: dpa/Bänsch Der Demonstrationszug "Erdogan not welcome" kam am frühen Abend auf dem großen Stern in Berlin Tiergarten an.

Bild: dpa/Kappeler Bei der Demonstration "Erdogan not welcome" demonstrieren auch Anhänger der linken Szene mit Antifa-Flaggen gegen den türkischen Staatspräsidenten und seine Politik.

Bild: dpa/Kappeler Sie zogen vom Potsdamer Platz in Richtung Schloss Bellevue, wo am Abend ein Staatsbankett zu Ehren Erdogans stattfinden sollte. Ihre Forderung:: Mehr Demokratie für die Türkei.

Bild: Reuters/MANG Gegen 16 Uhr hatten sich die Demonstranten am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte versammelt. Wenig später zogen sie in Richtung Tiergarten. Die Demo stand unter dem Motto "Erdogan not welcome".



Bild: dpa/Kappeler Zur Demo waren bis zu 10.000 Demonstranten erwartet worden. Zunächst versammelten sich allerdings nur etwa 1.500 Demonstranten.



Bild: rbb|24 Die Erdogan-Gegner liefen in Richtung Tiergarten, wo die Kundgebung am Großen Stern enden sollte.

Bild: dpa/Kappeler Viele der Demonstranten hatten Banner, Schilder und Plakate mitgebracht, auf denen sie gegen die Politik Erdogans demonstrierten.

Bild: dpa/Kappeler Ihre Kritik richtete sich aber nicht nur gegen Erdogan selbst, sonderen auch gegen den Bundespräsidenten und die Bundesregierung, die Erdogan als Staatsgast empfingen.

Bild: Imago/Contini Ein wichtiger Kritikpunkt der Demonstranten waren die deutschen Waffenexporte von Deutschland in die Türkei.

Steinmeier will "nicht zur Tagesordnung übergehen"

Bei Erdogans Aufenthalt in Berlin trat das gestörte Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland offen zutage. Beim Staatsbankett im Schloss Bellevue sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier laut seinem vorab verbreitetem Redetext am Freitagabend von "Irritationen, die noch nicht überwunden sind". Beunruhigend viele Menschen aus der Türkei suchten Zuflucht in Deutschland, sagte der Bundespräsident weiter. Sie seien auf der Flucht "vor wachsendem Druck auf die Zivilgesellschaft". An Erdogan gerichtet, ergänzte Steinmeier: "Ich hoffe, Herr Präsident, Sie verstehen, dass wir darüber nicht zur Tagesordnung übergehen." Erdogan seinerseits verlangte Respekt vor der türkischen Justiz und verwies auf in Deutschland lebende türkische Staatsbürger, die in der Türkei verurteilt worden seien. Dann wurde Erdogan regelrecht wütend: "Hunderte, Tausende" von Terroristen liefen in Deutschland frei herum. "Sollen wir darüber etwa nicht sprechen? Sollen wir dazu nichts sagen?", rief Erdogan.

Zu einem Zwischenfall kam es auf der gemeinsamen Pressekonferenz Erdogans mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Der türkische Journalist Ertugrul Yigit, Chefredakteur des Webportals "Aurupa Postasi", war mit einem T-Shirt erschienen, auf dem er "Pressefreiheit für Journalisten in der Türkei" forderte. Als er Erdogan damit konfrontierte, wurde er von Sicherheitsbeamten aus dem Saal geführt. Regierungssprecher Steffen Seibert verteidigte das Vorgehen der Ordner. Im Kanzleramt halte man es bei Pressekonferenzen wie der Deutsche Bundestag, twitterte er - "keine Demonstrationen oder Kundgebungen politischer Anliegen." Unabhängig, ob das Anliegen berechtigt sei oder nicht.

Merkel sieht "tiefgreifende Differenzen"

Merkel wies auf der Pressekonferenz mit Erdogan darauf hin, dass es wichtig sei, mit der Türkei im Gespräch zu bleiben. Es gebe viele gemeinsame Interessen zwischen beiden Ländern, etwa die Bekämpfung des Terrorismus, die Lage in Syrien und die Frage der Migration. Zugleich wies Merkel auf "tiefgreifende Differenzen" in Hinblick auf Rechtstaatlichkeit und Pressefreiheit hin. Die Bundesregierung werde sich dafür einsetzen, dass weitere in der Türkei inhaftierte Menschen freikommen.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Erdogan war am Donnerstagmittag in Begleitung seiner Frau Emine in der Haupstadt eingetroffen. Während des Besuches gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Bis Samstag ist daher auch mit starken Verkehrsbehinderungen in der Berliner Innenstadt zu rechnen. Zeitweise werden Straßen gesperrt, vor allem am Freitag, wenn der türkische Präsident mehrfach zwischen Schloss Bellevue, Neuer Wache, dem Hotel Adlon und dem Bundeskanzleramt hin und her gefahren wird. Die Demonstrationen sowie die Aufbauarbeiten für den Tag der Deutschen Einheit auf der Straße des 17. Juni führen zu weiteren Sperrungen. Auch ist der S-Bahn- und der Busverkehr beeinträchtigt. Detaillierte Informationen zu den Verkehrsbehinderungen finden Sie hier.

Disziplinarverfahren gegen Polizisten wegen Tarnnamen

Insgesamt sollten bis zu 4.200 Polizisten aus Berlin, sieben anderen Bundesländern und von der Bundespolizei im Einsatz sein, teilte die Polizei mit. Bei der Vergabe von Tarnnamen vor dem Polizeieinsatz beim Besuch Erdogans ist es zu einem Vorfall mit Bezug zum NSU-Terror gekommen: Zwei Beamte des sächsischen Landeskriminalamtes (LKA) benutzten den Namen des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt. Berliner Beamten seien sie in einer Liste aufgefallen. Gegen die Betroffenen seien Disziplinarverfahren eingeleitet werden, so das LKA.

