Vom Arzneimittelskandal um die Firma Lunapharm sind in Berlin mehr Menschen betroffen. Nach neuen Erkenntnissen sind insgesamt 277 Patienten von Berliner Apotheken mit Lunapharm-Krebsmedikamenten versorgt worden - das sind gut 50 mehr als bislang bekannt.

Der Skandal um den Handel mit gestohlenen Krebsmedikamenten weitet sich weiter aus. Wie die Berliner Gesundheitsverwaltung am Montag mitteilte, haben auch in Berlin mehr Patienten die möglicherweise unwirksamen Arzneimittel von Lunapharm erhalten, als bislang angenommen.

Die neuen Fälle gehen auf Meldungen anderer Bundesländer zurück. Demnach lieferte Lunapharm Krebsmedikamente an einen Großhändler in Bonn, der die Arzneien nach Berlin weiterverkaufte.

Im Zuge ihrer Recherchen stießen die Behörden auch auf andere abenteuerliche Lieferwege: Wie erst jetzt bekannt wurde, informierte das brandenburgische Landesamt für Gesundheit Berliner Stellen schon am 6. September über weitere Krebsarzneien, die aus Griechenland über Zwischenhändler in Ägypten und Großbritannien an Lunapharm geliefert wurden.