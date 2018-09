Ulrich Petzinna Hohen Neuendorf Mittwoch, 19.09.2018 | 11:26 Uhr

Herr Müller sollte sich mal an die eigene Nase fassen. Wir kennen alle noch den Skandal um den Stasimann in seiner Mannschaft, der zwar den Posten verlor, nachdem er entlarvt wurde, aber dann einen lukrativen neunen Job an der ach so ehrwürdigen Humboldt Universität erhielt. Komisch dass danach die Medien so schnell still waren....