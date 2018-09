Der Berliner Senat hat die Ernennung von Margarete Koppers zur Generalstaatsanwältin beschlossen. Es gebe keinen Grund, warum man nach sorgfältiger Prüfung die Probezeit nicht mit der Ernennung abschließen sollte, sagte Senatssprecherin Claudia Sünder am Dienstag. Die Ernennungsurkunde sollte die Juristin und frühere Polizei-Vizepräsidentin am Mittwoch von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) bekommen, wie ein Sprecher mitteilte.



Koppers bekleidet das Amt bereits seit März, bislang allerdings in Probezeit. Ihre Ernennung am Dienstag gilt auf Lebenszeit. Die Berufung wird allerdings von Vorwürfen überschattet, die im Zusammenhang mit der Schießstand-Affäre bei der Polizei stehen.