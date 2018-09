Vor der Verleihung des M100-Medienpreises an den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel hat Brandenburgs Ministerpräsident dessen Verdienste betont. "Er steht für Demokratie und Meinungsfreiheit, und er hat meine höchste Bewunderung für seine kämpferische Haltung während der Gefangenschaft in der Türkei", sagte Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag. Der Preis wird Yücel am Abend in Potsdam überreicht.

Im Zusammenhang mit der Preisverleihung sagte Dietmar Woidke, es brauche mehr "ideologiefreien, differenzierten Dialog" über gesellschaftliche Probleme. "Unser gemeinsamer Einsatz für kritischen, unabhängigen Qualitätsjournalismus ist eine zentrale Frage im Kampf für die Demokratie."

Die M100-Preisjury will mit Yücels Ehrung an alle in der Türkei inhaftierten Journalisten erinnern. Yücel habe "unerschrocken und fundiert" über die politischen Verhältnisse im Land berichtet, begründete der Beiratsvorsitzende und Potsdamer Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) die Entscheidung. "Dies erfordert in einer Zeit, in der Autokraten und Populisten die Werte einer freien und offenen Gesellschaft bedrohen, besonders viel Mut." Der Brandenburger AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz kritisierte die Entscheidung für Yücel als "zynisch", er bezeichnete den Journalisten am Dienstag öffentlich als "Menschenverächter".

Der M100-Medienpreis wird jährlich an Menschen vergeben, die sich für Demokratie sowie die Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen. Bisherige Preisträger sind unter anderem der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP), der dänische Karikaturist Kurt Westergaard und das Satiremagazin "Charlie Hebdo".