dpa/Arne Dedert Audio: Inforadio | 16.09.2018 | Carmen Gräf | Bild: dpa/Arne Dedert

Offizielle Reaktion erst Ende September - Betroffene kritisieren Umgang mit Missbrauchsstudie

16.09.18 | 13:46 Uhr

Eine vorzeitig veröffentlichte Studie der katholischen Kirche in Deutschland zeigt ein erschreckendes Ausmaß sexuellen Missbrauchs. Die Ergebnisse für das Erzbistum Berlin sollen Ende September vorgestellt werden. An vielen Punkten gibt es bereits Kritik.Von Carmen Gräf

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs haben in Deutschland 1.670 Kleriker Heranwachsende sexuell missbraucht. Genauso erschreckend wie die Zahl der Täter ist die Zahl ihrer Opfer: 3.677 Kinder und Jugendliche. Überwiegend Jungen, viele von ihnen waren Ministranten. Und: Die Dunkelziffer dürfte noch um einiges höher sein. Soweit einige Ergebnisse der Studie, die unter anderem der Wochenzeitung "Die Zeit" vorliegen. Zahlen zu einzelnen Bistümern, etwa dem Berliner Erzbistum finden sich darin nicht.

Bischöfe wollen sich erst Ende September äußern

Zu den Forschungsergebnissen, die jetzt durchgesickert sind, äußern sich die Bischöfe nicht. Sie wollen das erst, wie geplant, am 25. September in Fulda tun, erklärt der Pressesprecher des Erzbistums Berlin, Stefan Förner. Verabredet sei gewesen, dass es eine Gesamtuntersuchung der Deutschen Bischofskonferenz gibt. "Es war auch verabredet, dass es keine nach Bistümern sortierten Zahlen gibt, sondern nur eine Gesamtzahl, die jetzt alle erschreckt." Das, was "Die Zeit" behaupte zu kennen, liege in dieser Ausführlichkeit den Bischöfen noch nicht vor. Bei der Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz würden sich die Bischöfe das in allen sieben Teilbereichen vorstellen lassen. "Was jetzt die Diskussion beherrscht, ist einer davon", so Förner.

Betroffenen-Sprecher: "Machtspiel"

Matthias Katsch ringt um Fassung bei dieser Aussage. Er ist mit das bekannteste Gesicht aus dem Kreis der Betroffenen - unter anderem als Sprecher der Initiative "Eckiger Tisch." Er sagt: "Hier findet auch eine Art Machtspiel statt." Die Bischöfe wollten demonstrieren, dass sie die Hoheit in diesem Prozess bis zum Ende behalten. "So wie sie auch in dem Aufarbeitungsprozess versuchen, die Kontrolle zu behalten, und wie sie versucht haben, die Studie im Griff zu behalten", erklärt Katsch. Was momentan zu beobachten sei, sei "symptomatisch". Viereinhalb Jahre haben die Experten, darunter auch Kriminologen und Psychologen, den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche erforscht - und zwar im Auftrag der Kirche selbst. Das ist einmalig und positiv, einerseits. Andererseits aber auch ein Problem. Denn unabhängig ist die Studie nicht. Keiner der Forscher hat je eine Kirchen-Akte persönlich in der Hand gehabt. Die Bistümer gaben diese nicht heraus. Deshalb arbeiteten die Forscher mit Fragebögen. Diese füllten die Mitarbeiter in den Diözesen aus oder Rechtsanwälte, die die Bistümer beauftragt hatten.

"Kein juristisches Vorgehen"

"Es ist kein juristisches Vorgehen", sagt Bistumsprecher Stefan Förner. "Es ist kein Jurist, der da an erster Stelle untersucht, sondern es geht darum, eben zu sagen: Was ist passiert, was waren die Voraussetzungen, dass es zu diesen Missbrauchsfällen und zu den Vertuschungen kommen konnte." Es gehe nicht um konkrete oder aktuelle Fälle. "Die Studie wird sicherlich auch zeigen, dass Dinge in der Vergangenheit aus heutiger Sicht falsch gelaufen sind." Ein weiteres Problem der Studie ist für Betroffenen-Sprecher Matthias Katsch: Manche Akten seien verschwunden, manche manipuliert worden - und viele Fälle, in denen die Betroffenen eine sogenannte "Anerkennungszahlung" beantragt hätten, ließen sich in den Akten gar nicht nachvollziehen. "Das ist ein starker Hinweis darauf, dass Missbrauch in den Personalakten gar nicht dokumentiert wurde als solcher", sagt Katsch. "Man wüsste dann gerne, welche anderen Hinweise es möglicherweise auf Gründe für Versetzungen oder andere Bewegungen von Klerikern gegeben hätte." Er sei überzeugt, all das sei nur mit direktem Zugang zu den Akten zu prüfen.



Nicht alle Kleriker erfasst

Beschuldigte Kleriker seien auffallend oft an einen andern Ort versetzt worden. Die neuen Gemeinden wurden über den Missbrauch nicht informiert, heißt es in dem Bericht. Außerdem habe die Studie nicht alle Kleriker erfasst. Das lässt sich etwa im Erzbistum Berlin auch belegen – am Canisius-Kolleg, dessen Missbrauchsfälle vor acht Jahren die Nachforschungen erst richtig in Schwung brachten. In der Studie seien zum einen alle Priester und Diakone berücksichtigt, also alle Geistlichen, die bei den Bistümern angesiedelt sind, erklärt Bistumssprecher Förner; zum anderen alle die einen sogenannten Gestellungsvertrag bei einem Bistum haben. Das sei der Fall, wenn ein Ordenspriester eine Pfarrei im Auftrag des Bistums leitet. Nicht Teil der Studie seien Priester, die in eigener Trägerschaft von Einrichtungen wie etwa dem Canisius-Kolleg tätig waren. Als Betroffener des Missbrauchsskandals am Canisius-Kolleg meint Matthias Katsch, dass es für das Gesamtbild "enorm wichtig" gewesen wäre, "dass jene Institutionen, die 2010 der Auslöser gewesen sind für diesen Missbrauchsskandal in Deutschland, bei so einer Studie Berücksichtigung finden." Und weiter: "Das, was wir haben, ist wieder nur ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit."

Erklärung im Gottesdienst

Doch auch der sorgt in den Gemeinden des Erzbistums für Wirbel. Auf sie will Erzbischof Heiner Koch nun verstärkt zugehen. In einem Gottesdienst an diesem Sonntag wird eine Erklärung verlesen, aus der Stefan Förner vorab zitiert: "Wir wollen uns bei der Vollversammlung die Ergebnisse umfassend präsentieren lassen und dann über weitere Konsequenzen für die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle beraten. Auch wenn wir uns damit schwer tun. Wir wollen die Ergebnisse der Studie hören, denn sie werden uns helfen, uns der Verantwortung zu stellen, verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen und nötige Veränderungen anzustoßen."

Forderung nach unabhängiger Aufarbeitung

Dafür sei die Studie jedoch nur der Anfang, meint Betroffenen-Sprecher Matthias Katsch. Mit Blick auf die Aufarbeitung in Australien oder Pennsylvania sagt er: "Wenn Ross und Reiter genannt werden sollen, wenn wir das System aufdecken und verstehen wollen und dann auch dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholen kann, dann brauchen wir eine unabhängige Aufarbeitung." Die müsse auf gesetzlicher Grundlage direkten Zugriff auf die Materialien bekommen, um diese Aufgabe zu leisten. Am Dienstag, dem 25. September, wird Generalvikar Pater Manfred Kollig die Forschungsergebnisse für das Erzbistum Berlin bekanntgeben.