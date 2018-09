imago/Stefan Zeitz Audio: Inforadio | 21.09.2018 | Thorsten Gabriel im Gespräch mit Regula Lüscher | Bild: imago/Stefan Zeitz

Interview | Berlins Baudirektorin nach der Auszeit - "Ich war befreit von diesem Ballast"

21.09.18 | 06:28 Uhr

Drei Monate Auszeit hat Berlins Baudirektorin Regula Lüscher sich zuletzt genommen. Nun ist die Schweizerin zurück an der Spree. Im Interview erzählt sie, was ihr der neuerliche Blick von außen gebracht hat - und welche scheußliche Ecke Berlins sie am liebsten ändern würde.

rbb: Frau Lüscher, Sie sind zurück nach drei Monaten Auszeit. Ich stelle mir das als großen Kontrast vor. Die Schweizer Berge auf der einen Seite und jetzt wieder diese ja doch recht wilde Stadt. Wie fühlt sich das an für Sie? Regula Lüscher: Ich habe mir vorgestellt, dass das schwieriger ist. Aber wenn man drei Monate weg war, hat man so viel Distanz, dass man sich richtig freut, hier zu sein. Es ist einem auch wirklich klar, dass man hier ist, weil man den Job und die Stadt liebt. Man kommt auch zurück mit einem viel offeneren Blick, mit mehr Visionen. Man hat sich wieder stärker auf die eigenen Qualitätsansprüche zentriert. Bei welchem Projekt haben Sie jetzt gleich als Erstes gesagt: "Nee, Leute, das muss doch einfacher gehen"? Ich hatte zum Beispiel eine interne Besprechung zum Hochhaus-Leitbild und ich habe gemerkt, dass meine Mitarbeiter ein wenig anstehen. Sie dachten: Wir haben ganz viel Analyse gemacht - aber wie geht es jetzt weiter? Da hatte ich den Vorteil, von außen zu kommen. Ich habe mit diesen Berg an Grundlagenarbeit angeguckt und gesagt: Ja, das ist toll. Aber ich stelle mir die nächsten Schritte viel einfacher vor und konnte auch ganz genau sagen, wie ich mir vorstelle. Ich war befreit von diesem Ballast.

Wohin in Berlin würden Sie denn Menschen führen, um ihnen zu zeigen: Da habe ich das Stadtbild mitgeprägt? Ich glaube, ich würde zuerst in die Europacity gehen, weil es einfach ein großes zentrales Stadtentwicklungsgebiet ist, das ich von Anfang an geprägt habe. Wenn ich dann mit Bekannten und Freunden rund um den Hauptbahnhof bin und sehe, dass jetzt sogar der Humboldthafen langsam bebaut wird, dann muss ich sagen: Das ist so das Herz, wo man auf einer großen Fläche sehr viel Lüscher sehen kann. Aber gleichzeitig auch der Ort, wo man lernen kann, dass Dinge ihre Zeit brauchen und wo man auch teilweise viel Fantasie braucht um sich vorzustellen, was aus dieser Brache werden kann.

Das Kollegium hat lange hinter verschlossenen Türen getagt. Seit Ende vergangenen Jahres tagt es teilweise öffentlich. Ist das dem rot-rot-grünen Zeitgeist geschuldet gewesen oder war es auch ein bisschen Herzensanliegen? Beides. Natürlich gab es die politische Vorgabe, dass das jetzt öffentlich stattfinden soll. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich dieses Kollegium über viele Jahre eingeführt, perfektioniert habe und vor allem Vertrauen schaffen konnte. Das Besondere in Berlin ist, dass sich die Bezirke die Baustadträtin, die bezirklichen Verwaltungen und die Bauherren und Architekten in dieses Kollegium einladen - obwohl im Grunde genommen sie selbst zuständig sind. Wegen der Konkurrenz zwischen Senat und Bezirken musste ich den politischen Verantwortlichen vermitteln, dass sie in diesem Gremium nicht vorgeführt werden. Ich bin nicht diejenige, die hier befiehlt, sondern wir entwickeln gemeinsam die Projekte weiter. Es ist nicht so einfach, dann vor versammelter Öffentlichkeit Kritik entgegenzunehmen. Davor habe ich große Hochachtung. Da muss man einfach immer wieder eine Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung schaffen. Ich glaube, das tut der allgemeinen Diskussion über Baukultur und Qualität gut.

Was würden Sie denn, wenn sie es könnten, sofort abreißen in der Stadt? Für mich sind es nicht so sehr einzelne Gebäude. Ich finde, das hält Berlin immer aus: Die Stadt ist voller Brüche, das macht sie auch attraktiv. Aber zum Beispiel im Westen der Stadt, der ganze Bereich um die Urania - das ist für mich einfach so ein städtebaulicher Unort. Ich denke, da haben wir wirklich die Verpflichtung an der Stelle - wie auch an anderen - einfach Stadt zu Ende zu bauen. Das ist so ein Ort, da ärgere ich mich eigentlich immer, wenn ich durchfahre. Versuchen wir uns am Schluss an einer Definition. Sie haben am Beginn ihrer Amtszeit 2007 gesagt: Für mich ist Berlin so etwas wie eine junge Frau, die einerseits teure Schuhe und gleichzeitig ein Kleid aus dem Second-Hand-Laden trägt. Da ist wilde Schönheit. Die junge Frau Hauptstadt, von der sie damals gesprochen haben, ist jetzt älter geworden. Was trägt sie denn heute? Der Hut ist nicht mehr aus dem Second-Hand-Laden, sie trägt einfach gar keinen Hut mehr. Und die Frisur, die ist etwas gepflegter, die kann sie auch zeigen. Ansonsten gehört aber zu dieser immer noch wilden Schönheit schon, dass irgend ein Accessoire aus dem Second-Hand-Shop kommt. Was geht Ihnen da konkret durch den Kopf? Ein Schal. Frau Lüscher, wir danken Ihnen für das Gespräch.

