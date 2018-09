Bekennervideo zu Aktion am Hermannplatz

Warum hängt eine Puppe an einem Baukran am Berliner Hermannplatz? Darüber wird seit gut einer Woche gerätselt. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, in dem sich die Gruppe Rocco und seine Brüder zu der umstrittenen Aktion bekennt - und politische Gründe nennt. Von Fabian Wallmeier