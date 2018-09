Menschen in Berlin, die unzufrieden mit der Arbeit von Politik und Behörden sind, können sich in absehbarer Zeit an einen Bürgerbeauftragten wenden. Derzeit erarbeite die rot-rot-grüne Koalition einen entsprechenden Gesetzentwurf, sagte SPD-Vizefraktionschef Andreas Kugler der Deutschen Presse-Agentur, wie diese am Dienstag berichtete.

Die neue Funktion schließt demnach auch das Amt eines Polizeibeauftragten ein. Dieser soll sowohl Ansprechpartner für Bürger sein, die sich über die Polizei beschweren wollen, als auch für Polizisten, die Missstände innerhalb der Sicherheitsbehörden sehen.