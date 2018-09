Ein neuer Sozialpädagogik-Studiengang mit den Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe in Berlin soll auf die Arbeit in den bezirklichen Jugendämtern vorbereiten. Wie die Bildungsverwaltung am Mittwoch bekanntgab, werden die ersten Interessenten im Wintersemester ein Studium an der Hochschule für angewandte Pädagogik aufnehmen.

Parallel dazu absolvieren sie eine Ausbildung in einem bezirklichen Jugendamt. Dabei erhalten sie eine Ausbildungsvergütung. Der duale Studiengang wird mit einem Bachelor abgeschlossen. Der erste Studiengang startet mit einer kleinen Teilnehmergruppe und soll im nächsten Jahr ausgebaut werden. Er wurde von den Bezirken und der Bildungsverwaltung gemeinsam mit der Hochschule konzipiert und gezielt auf den Bedarf in den Jugendämtern ausgerichtet.