Christian D. Berlin Montag, 10.09.2018 | 14:52 Uhr

Das ist so lächerlich. Auch wenn ich nicht gerade ein Freund der sogenannten Shisha Bar's bin, und fiele von denen wohl nicht nur dazu dienen den Orientalischen Tabak zu fröhnen, ist es aber doch mehr als Lächerlich in einer Bar deren Konzept ja gerade das Rauchen von Shishas ist eine Nichtraucherzone zu vorderen. Jeder normale Mensch weiß wenn ich dort rein gehe muß ich damit rechnen dass dort auch Geraucht wird. Das ist genauso wenn ich in einer Zoohandlung gehe und ich weiß ich habe eine Tierhaarallergie gehe ich da auch nicht rein. Vielmehr habe ich das Gefühl das manche Politiker solche lange Weile haben, das sie so einen Blödsinn vorderen, oder sie wollen sich Profetieren.