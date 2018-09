dpa/Paul Zinken Video: rbb|24 | 24.09.2018 | Bild: dpa/Paul Zinken

Kriminelle Jugendliche in Berlin - Innenpolitiker erwägen Aussteigerprogramm für Clan-Kids

24.09.18 | 16:52 Uhr

Berlin hat deutlich stärker mit organisierter Kriminalität zu kämpfen als andere Bundesländer. Innenpolitiker wollen jetzt prüfen, ob Jugendliche aus kriminellen Clans möglicherweise aus den Familien geholt werden können - nach einem italienischen Vorbild.



Die Innenexperten im Berliner Abgeordnetenhaus wollen ein Aussteigerprogramm für junge Leute kriminellen Familien prüfen. Dafür hatten sich am Montag Experten in einer Anhörung im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses ausgesprochen; hier berichteten sie über organisierte Kriminalität in der Hauptstadt.



Der Mafia-Experte Sandro Mattioli schilderte dabei den Abgeordneten über ein Aussteigerprogramm aus Italien, bei dem straffällige Jugendliche aus Mafiafamilien vor die Wahl gestellt wurden: Gefängnis oder weg von der Familie in ein betreutes Programm. Die Grundidee könne man auch auf kriminelle Familien in Berlin übertragen, sagte Mattioli - und bekam dafür viel Zuspruch von den Innenpolitikern. Auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik begrüßte den Vorschlag als sehr sinnvoll. Möglicherweise könne eine nichtstaatliche Organisation die Trägerschaft eines solchen Projektes übernehmen. Der Innenausschuss vertagte das Thema und kündigte an, den Vorschlag näher zu prüfen. Nach Angaben von Staatsanwälten, die ebenfalls geladen waren, gelingt es in der Praxis meist nicht, kriminellen Eltern das Sorgerecht zu entziehen: Meist seien die Mütter nicht direkt an Straftaten beteiligt und würden das Sorgerecht behalten, hieß es am Montag im Innenausschuss.

Vergleichsweise hohe Zahl an Ermittlungsverfahren

Wie sich in der Anhörung am Montag zeigte, hat Berlin ein deutlich größeres Problem mit organisierter Kriminalität als andere Bundesländer. Das zeigen Vergleichszahlen, die Innensenator Andreas Geisel (SPD) im Innenausschuss präsentierte.

Geisel zufolge werden derzeit in Nordrhein-Westfalen 111 Ermittlungskomplexe der Kriminalpolizei gegen organisierte Kriminalität geführt, in Bayern sind es 76 und in Berlin 68 umfangreiche Ermittlungsverfahren. Gerechnet auf die Einwohnerzahlen liegt Berlin mit seinen rund 3,7 Millionen Bewohnern weit vor den beiden großen Flächenländern mit 18 und 12 Millionen Einwohnern.

Bei den Stellungnahmen ging es auch um die arabischen Mafia-Clans, deren kriminelle Mitglieder in den vergangenen Jahren mit Überfällen, Einbrüchen und Gewalttaten immer wieder für Aufsehen sorgten.

Mehr zum Thema dpa Berlin-Neukölln - Handwerker übermalen Nidal-R.-Graffito unter Polizeischutz

Allein acht mafiöse Clans in Neukölln

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) nannte die Zahl von acht arabischstämmigen Großfamilien mit rund tausend Mitgliedern, die in seinem Bezirk ansässig seien. Die Tätigkeitsfelder dieser mafia-ähnlichen Clans würden inzwischen aber überall in der Stadt liegen.



InnensenatorGeisel betonte, die kriminellen Mitglieder arabischstämmiger Clans würden dabei nur einen Teil der Bandenkriminalität ausmachen. Ebenso seien deutschstämmige, bulgarische oder russisch-tschetschenische Gruppierungen aktiv. Er kündigte eine ressortübergreifende

Beratungsrunde des Senats noch in diesem Jahr an. Zuletzt wurde der Intensivstraftäter Nidal R., kriminelles Mitglied einer arabischen Großfamilie, vor etwa zwei Wochen am Rand des Tempelhofer Feldes niedergeschossen. Die Tat geschah mitten am Tag, im Beisein der Familie von R. Der 36-Jährige starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Luft nach oben bei der Vermögensabschöpfung

Mehrere Experten betonten, nur mit mehr Fahndungsdruck und intensiverer Zusammenarbeit von Polizei, Justiz und Politik könne die organisierte Bandenkriminalität in Berlin zurückgedrängt werden. "Der Schlüssel ist die Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen und ein intensiver regelmäßiger Informationsaustausch aller Akteure", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD). Dazu kämen frühes Eingreifen gegen die Täter, deutliche Polizeipräsenz, Finanzermittlungen und Vermögensabschöpfung. Ein Vertreter des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) sprach von bundesweit 145 Millionen Euro als jährlichem Ertrag der großangelegten Bandenkriminalität. Davon seien zuletzt nur rund 16 Prozent beschlagnahmt worden. Diesen Anteil müsse die Justiz noch deutlich steigern.

Sendung: Inforadio, 24.09.2018, 13:00 Uhr