Bild: imago/Ute Grabowsky

Kaum Spender und trotzdem fließt Geld - Das System Organspende ist gescheitert

18.09.18 | 06:00 Uhr

In Berlin und Brandenburg fließen jedes Jahr fast 1,5 Millionen Euro ins Organspendesystem. Doch es fehlt die Kontrolle, ob das Geld in den Kliniken auch für die Organspende investiert wird. Viel Geld fließt vor allem, wenn gar nichts passiert. Von Ansgar Hocke und Jan Wiese

Von Jahr zu Jahr gibt es weniger Organspender in Deutschland. Bisher hieß es immer, die Menschen seien weniger bereit zu spenden. Deshalb wurden mit viel Geld Imagekampagnen gestartet und über 70 Millionen Organspendeausweise übers Land verteilt. Doch damit soll nun Schluss sein. Eine wissenschaftliche Studie [Link zur Studie] belegt, dass es gar nicht an der mangelnden Bereitschaft zu spenden liegt, dass im Jahr 2017 nur noch 797 Organe entnommen wurden, sondern am Gesundheitssystem selbst. Es werden demnach zu viele mögliche Organspender nicht erkannt und nicht gemeldet, obwohl eine Meldepflicht besteht. In Berlin haben von 39 Kliniken nur 17 einen möglichen Spender identifiziert, in Brandenburg ist das Verhältnis noch krasser, hier kommen auf 43 Kliniken lediglich 15, die ihre Arbeit gemacht haben.

Meldungen, die wenig aussagen

Denn Kliniken melden über ein Computersystem am Jahresende die Anzahl verstorbener Patienten mit Hirnschädigung und bekommen dafür Geld. Ob diese Patienten als Spender infrage gekommen sind, spielt keine Rolle. Krebskranke werden ebenso gemeldet wie Patienten, die nie auf einer Intensivstation lagen. Wer aber nicht auf einer Intensivstation liegt, kann auch kein Organspender sein, denn nur dort gibt es Geräte, um die Organe eines hirntoten Patienten lebendig zu halten. Am Ende reicht ein Knopfdruck am Computer und es fließt Geld. Auf diese Weise hat zum Beispiel das Klinikum Frankfurt (Oder) im Jahr 2017 circa 34.000 Euro erhalten – ohne einen einzigen möglichen Spender identifiziert zu haben. Und das Vivantes Klinikum Neukölln hat trotz seiner enormen Größe von 1.200 Betten nur zwei Organspenden durchgeführt und sechs weitere Patienten in Betracht gezogen. Aufgrund der Meldung der Verstorbenen hat das Klinikum dennoch 54.000 Euro bekommen.

Millionen-Zahlungen, aber kaum Erfolge

"Es kann nicht sein, dass Krankenhäuser Geld bekommen und trotzdem nicht einen einzigen Spender gemeldet haben." Es sind drastische Worte, die Detlef Bösebeck gegenüber dem rbb findet, um zu beschreiben, was bisher alles falsch gelaufen ist beim Thema Organspende. Bösebeck leitet als Geschäftsführender Arzt bei der Stiftung für Organtransplantation (DSO) die Region Nordost, ist also zuständig auch für Berlin und Brandenburg. Die DSO organisiert die Zusammenarbeit der Krankenhäuser und Transplantationszentren. Dafür müssen Kliniken aber den ersten Schritt gehen und eine mögliche Organentnahme in die Wege leiten. Etliche Kliniken in Berlin und Brandenburg scheuen den Aufwand einer Transplantation und melden keinen möglichen Spender. Detlef Bösebeck, Facharzt für Innere Medizin, verlangt einen Systemwechsel, mehr Kontrolle und begrüßt den Gesetz-Entwurf aus dem Gesundheitsministerium als einen ersten Schritt in die richtige Richtung: "Es kann nicht so weitergehen, dass Kliniken Geld erhalten für Tote, die gar nicht auf der Intensivstation sterben. Das sind keine möglichen Organspender." Die Bilanz von Bösebeck ist klipp und klar: Das Geld kam bisher nicht da an, wo es hin soll. "Warum", fragt er, "erhalten Krankenhäuser Geld und melden trotzdem nicht einen einzigen Spender?"

Arbeit im Verborgenen

Das Gesundheitssystem pflegt ganz offenbar ein widersprüchliches Verhältnis zur Organspende. Denn auf der einen Seite knausert es bei den Vergütungen für tatsächliche Organentnahmen (ein Krankenhaus verdient damit verhältnismäßig geringe 4.000 Euro), andererseits lassen die verantwortlichen Organisationen wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Ärztebund oder der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen zu, dass jedes Jahr 18 Millionen Euro für Transplantationsbeauftragte ausgeschüttet werden. Mehr als 1.600 Transplantationsbeauftragte gibt es in den 1.300 Entnahmekliniken. In den Verzeichnissen der Kliniken sind sie oft nicht zu finden, ihre Arbeit findet eher im Verborgenen statt. Oft nur stundenweise für ihre Arbeit freigestellt, können sie kaum Fortbildungen oder Schulungen besuchen

Forderungen nach einer Änderung der Finanzierung

Der 41-jährige Mediziner Stefan Angermair ist voller Engagement, wenn es um seine Arbeit als Transplantationsbeauftragter geht. Er leitet derzeit eine Intensivstation im Berliner Klinikum Benjamin Franklin, das zur Charité gehört. Gleichzeitig ist er für ein paar Stunden freigestellt, um sich um möglichen Organspender zu kümmern. Das klappt, weil die Klinikleitung der Charité ihn dabei unterstützt. Bei kleinen Krankenhäusern sieht das schon anders aus. Sie haben nicht die Ressourcen, mögliche Organspender zu erkennen. "Und wenn sie ihn erkannt haben", so Angermair zum rbb, "dann ist ein Organspender, bis die Organe tatsächlich entnommen werden, wie ein Schwerstkranker zu behandeln. Es müssen Beatmung, Kreislauf und Temperatur ständig überwacht werden. Und dies fordert maximale Ressourcen, weil es nicht dem alltäglichen Klinikalltag entspricht." Der Mediziner verlangt die Freistellung der Transplantationsbeauftragten. Vor allem aber die Finanzierung müsse dringend geändert werden, sagt er. Je mehr Intensivbetten auf einer Station seien, umso mehr Arbeit falle für den transplantationsbeauftragten Arzt an. "Dementsprechend sollte anteilig die Finanzierung des transplantationsbeauftragten Arztes erfolgen", so Angermair. Auch der Leiter der chirurgischen Kliniken, der Charité in Mitte und dem Virchow Klinikum, Johann Praschke, verlangt die Freistellung der Beauftragten: "Wir sehen es in Bayern: Dort sind die Transplantationsbeauftragten für die Tätigkeit von anderen Aufgaben in der Klinik entbunden. Gegen den Bundestrend sind in Bayern die Organspenderzahlen im letzten Jahr besser gewesen." Praschkes Urteil über das jetzige System der Organspenden fällt ebenfalls drastisch aus: "Das Geld, das zurzeit zur Verfügung steht, wird nicht so eingesetzt, dass es der Sache der Transplantationsmedizin förderlich ist. Ich denke, da muss man die Strukturen nochmal überdenken und muss die Mittel, die man zur Verfügung hat, auch gezielt einsetzen."

Nicht alles im Gesundheitssystem könne sich rentieren

Statt der bisherigen 18 Millionen Euro für die Transplantationsbeauftragten sollen zukünftig 42 Millionen Euro bereit stehen. So sieht es der Entwurf für ein neues Gesetz vor, das im Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn (CDU) erarbeitet wurde. Doch würden die Transplantationsbeauftragten für ihre Arbeit freigestellt, um das Geld effektiv für die Organspenden einzusetzen - so wie es Johann Praschke von der Charité fordert - müssten auf einen Schlag etwa 300 Stellen für Intensivmediziner im Bundesgebiet neu geschaffen werden. Mit dieser Zahl rechnet DSO-Geschäftsführer Bösebeck. Doch es fehlt an Ärzten und in den Kliniken herrscht ein enormer ökonomischer Druck. "Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass sich alles im Gesundheitssystem rentieren muss", erklärt Charité-Professor Johann Praschke. Trotzdem sei er dafür, dass dieser Aufwand der Kliniken besser finanziert werde. "Sie dürfen nicht auf Defiziten sitzenbleiben, wenn sie diese Arbeit durchführen. Wir sparen unserem Gesundheitssystem immense Summen, wenn Organspenden durchgeführt werden. Und, was ganz wichtig ist: Wir retten Leben. Darum sollte es doch in unserer Gesellschaft gehen, dass wir Leben retten und verlängern."

Kliniken sollen Todesursachen offenlegen

Mit seinem neuen Gesetz will Bundesgesundheitsminister Spahn das Transplantationssystem optimieren und umbauen. Er spricht von "strukturellen und organisatorischen Schwachstellen" in den Kliniken. Sein Ziel: Bessere Vergütung für die Entnahme von Organen und personelle Aufstockung. Auch das Meldesystem für potentielle Spender soll verlässlicher werden. Die Transplantationsbeauftragten sollen freigestellt und ihre Arbeit aufgewertet werden. Die Kliniken sollen zudem zur Analyse ihrer Todesfälle verpflichtet werden. Bisher gibt es keine Kontrolle über die Effektivität der Entnahmekliniken. Genau diese Transparenz sei erforderlich, sonst ändere sich nichts, sagt Detlef Bösebeck von der DSO: "Im Moment wissen wir nicht, warum eine Uniklinik 18 und die andere nur einen Spender meldet." Bösebeck verlangt eine Berichtspflicht. "Melden die Kliniken keine Organspender, brauchen wir die Ergebnisse, warum dies nicht möglich war." Doch ob diese Berichtspflicht und die anderen Reformvorschläge die Gesetzesberatungen überstehen, ist fraglich. Denn schon meldet sich die Krankenhausgesellschaft. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Georg Baum, wehrt sich und weist die Kritik an der Rolle der Krankenhäuser bei den Organspenden zurück: "Wir sehen nicht, dass die Kliniken das Problem sind. Sie sind seit Jahren sehr engagiert."

Sendung: Inforadio, 18.09.2018, 6:20 Uhr