Das riesige Protest-Plakat am ehemaligen Postscheckamt in Berlin-Kreuzberg kann hängen bleiben. Das Verwaltungsgericht hatte am Mittwoch beim Prozess signalisiert, dass in diesem Fall die Meinungsfreiheit schwerer wiege als das Baurecht.

Daraufhin zog der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg seine Forderung zurück, dass das Plakat sofort abgehängt werden müsse.