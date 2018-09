Ein Berliner Polizist wird verdächtigt, für die Türkei zu spitzeln. Das berichtet der "Tagesspiegel" am Mittwoch. Der Mann sei laut der Zeitung dabei beobachtet worden, wie er den türkischen Geheimdienst über türkische Oppositionelle informiert habe, die in Berlin wohnen.

Es wäre nicht der erste konkrete Fall von Spionage durch den türkischen Geheimdienst, der in Deutschland erhoben wurde. In der Vergangenheit sollen bereits Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses bespitzelt worden sein. Die türkische Botschaft hat Spionagevorwürfe bisher immer zurückgewiesen und wollte laut "Tagesspiegel" zu dem aktuellen Fall keine Stellungnahme abgeben.

Am Donnerstag wird der türkische Staatspräsident Erdogan in Berlin landen. Mehrere tausend Polizisten werden in der Hauptstadt im Einsatz sein, um den zweitägigen Besuch Erdogans zu schützen und die Proteste abzusichern.

Bislang sind laut Polizei zehn Kundgebungen angemeldet. Die größte setzt sich am Freitag um 16 Uhr unter dem Motto "Erdogan Not Welcome" am Potsdamer Platz in Bewegung. Der Veranstalter geht von 10.000 Teilnehmern aus. Entlang der Strecke wird deshalb mit langanhaltenden Verkehrsbehinderungen gerechnet.